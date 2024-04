Tutti pazzi per i Lego©: alla biblioteca di Tradate la seconda edizione di Frera Bricks Party

Sabato 20 e domenica 21 aprile la Biblioteca Frera di Tradate apre le porte alle famiglie. Esposizioni Lego© e giochi per tutti. Prenotazione necessaria per accedere ai tavoli

Due giornate di divertimento e creatività sabato 20 e domenica 21 aprile a Tradate con il Frera Bricks Party. L’evento, in collaborazione con Crazy Comics, si terrà alla biblioteca civica Frera in via Zara 37 con orario continuato in entrambe le giornate dalle 10 alle 17.

Le famiglie potranno ammirare le varie costruzioni coi famosissimi mattoncini e partecipare attivamente ai giochi organizzati. Saranno infatti presenti creazioni con i mattoncini Lego© ed esposizioni di veicoli storici realizzati con blocchetti Cobi.

Ci saranno inoltre diverse aree gioco Lego© e Duplo©, con otto tavoli gioco Lego© disponibili su prenotazione ogni ora.

L’ingresso all’evento sarà libero e aperto a tutti.

Per qualsiasi informazione o prenotazioni, rivolgersi al banco di prestito della Biblioteca oppure telefonare al numero 0331 1841820.