Tutto esaurito per il Trofeo di nuoto città di Saronno

Sold out le prenotazioni per partecipare al 33esimo Trofeo città di Saronno, organizzato alla piscina di Saronno dalla Rari Nantes. La manifestazione è in programma per il 1° maggio e si terrà presso la struttura di via Miola.

Per via delle numerosissime richieste di iscrizioni, gli organizzatori hanno chiuso con largo anticipo le prenotazioni, 3 mesi prima rispetto a quanto programmato inizialmente, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

“21 squadre del nord Italia e più di 800 atleti si daranno battaglia per provare a vincere il Trofeo – spiegano dalla Rari Nantes -. Ottimo il livello degli atleti partecipanti, alcuni dei quali hanno ottenuto risultati e medaglie importanti non solo in Italia ma anche a livello mondiale. Oltre alla classifica finale che decreterà la squadra vincitrice, verranno premiati i primi 4 atleti per ogni sesso, categoria e specialità. Ritorna infatti, oltre ai tradizionali oro, argento e bronzo, la medaglia di legno del 4° posto, voluta dall’associazione “Il sogno di Lan”, associazione dedicata a Lan Monza, atleta RNS scomparsa nel 2016″.

“Gradito ritorno anche quello dell’attesissima staffetta 8×50 che vedrà sfidarsi tutte le squadre in una gara in cui saranno presenti entrambi i sessi di tutte le categorie – continuano -. Prestazione e affiatamento, il giusto modo per concludere una giornata che sarà impegnativa ma sicuramente emozionante”.

Infine: “Pronti e carichi gli alfieri della Rari Nantes Saronno che tenteranno di portare a casa il Trofeo a suon di podi e tifo, seguendo i sani valori dello sport, che contraddistinguono da sempre la società saronnese”.