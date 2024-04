Tutto il bello del sociale: al via a Tradate e in tutto il Tradatese la seconda edizione della Welfare Week

Taglio del nastro nella mattinata di sabato 6 aprile per la seconda edizione della Welfare Week, un evento che fino al 14 aprile coinvolgerà decine di realtà sociali del territorio del Tradatese, con appuntamenti e iniziative rivolte a tutti e tutti i comuni dell’Ambito distrettuale: Tradate, Lonate Ceppino, Venegono Inferiore e Superiore, Vedano Olona, Lonate Ceppino, Castiglione Olona, Castelseprio e Gornate Olona.

Per tutta la settimana associazioni, cooperative sociali, comuni e tanti altri soggetti che partecipano al tessuto sociale dei nove comuni dell’Ambito territoriale organizzano eventi, incontri, laboratori, visite guidate nelle strutture, momenti culturali per presentare le realtà dell’aiuto e dell’incontro attive sul territorio e avvicinare i cittadini alle istituzioni e ai servizi del territorio.

Ha aperto i lavori della mattinata di inaugurazione il sindaco di Tradate e presidente dell’Assemblea dei sindaci Giuseppe Bascialla: «E’ un’esperienza quella del coordinamento a livello di srevizi sociali davvero positiva, perché quando ci troviamo in primo piano non c’è la politica ma la politica sociale, con un unico obiettivo ottimizzare i servizi sociali senza sovrapposizioni, per mettere a frutto tutte le risorse esistenti senza sovrapposizioni. Un lavoro che riesce grazie alla bravura delle assistenti sociali e alla collaborazione di colleghi sindaci e amministratori del territorio».

Un altro modo di concepire e organizzare i servizi sociali, come ha spiegato il vicesindaco di Venegono Inferiore Maria Chiara Cremona, presidente del Tavolo degli assessori dell’Ambito di Tradate: «Uniamo competenze e condividiamo risorse, esperienze e questo continuo scambio e confronto ha permesso anche di dare vita a nuovi progetti e servizi. L’energia che questo mette in moto la si vede in questo evento a cui hanno aderito con entusiasmo tantissime realtà, arrivando quasi al raddoppio di presenze e proposte».

All’inaugurazione hanno partecipato i parlamentari Maria Chiara Gadda e Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti, il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia con Augusta Diani, direttore della Casa di comunità di Tradate e Giulia Ghezzi, vicepresidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia. hanno inviato un messaggio di saluto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, la senatrice Giusy Versace e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Dopo i saluti istituzionali delle molte autorità presenti, la mattinata è proseguita con momenti di confronto su diversi temi, dalla tutela dei diritti con un intervento del magistrato Letizio Magliaro, della psicologa Silvia Lanza e dell’architetta Alessandra Bianchetti, in un dialogo condotto da Maria Antonietta Masullo, responsabile dell’Ufficio di Piano, e dall’ex magistrato Giuseppe Battarino.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA