Ucciso a coltellate in strada ex assessore di Esino Lario, fermato un uomo

Questa mattina, domenica 21 aprile, un tragico evento ha scosso Esino Lario, piccolo centro in provincia di Lecco. Pierluigi Beghetto, 53 anni, ex amministratore comunale e attuale consigliere comunale, è stato ucciso a seguito di una lite. La vittima è stata colpita da coltellate durante un apparente conflitto legato a questioni di vicinato.

I carabinieri della Compagnia di Lecco sono intervenuti sul luogo del crimine e hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Lecco. Un elisoccorso è stato dispiegato da Sondrio per assistere nelle operazioni di soccorso insieme al personale sanitario giunto in ambulanza ma per Beghetto non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno già fermato il sospetto, un pensionato settantenne, ritenuto responsabile dell’omicidio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire completamente la dinamica degli eventi e le cause del tragico episodio.

“Una brava persona, sempre disponibile per tutti – è il ricordo del sindaco del paese Pietro Pensa – non lo dico perchè è successo questo. Ha sempre lavorato per la comunità senza badare né al tempo né ai suoi impegni personali”.