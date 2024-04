Un ecodesigner e uno street artist “Made in Varese” al Fuorisalone di Milano

L’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso, tra i pionieri dell’eco design e del circular design, anche quest’anno espone al Fuorisalone in due diverse location: alla Fabbrica del Vapore in collaborazione con Milano Makers (via Procaccini 4, padiglione Messina 2, primo piano) e in uno show-room in via Boccaccio 4, nell’ambito del progetto Glacier tour and partners, realizzato da LENZING™, e allestito dalla Cittadellarte, la Fondazione dall’artista contemporaneo italiano Michelangelo Pistoletto.

Negli anni, Caporaso ha sviluppato una vasta linea di prodotti e complementi d’arredo per il marchio Lessmore, di cui è chief designer e direttore artistico, utilizzando cartone già parzialmente riciclato e 100% riciclabile.

La collezione esposta alla Fabbrica del Vapore presenta un salotto sostenibile realizzato in legno di provenienza certificata PEFC, composto da una sedia/poltrona (Foresta), un tavolino basso (Sottobosco), un tavolino dinamico (Stelo) che può fungere anche da sgabello, e una libreria modulabile e componibile (Rami). Questa collezione è ulteriormente arricchita da un nuovo elemento in cartone riciclato e legno, un sistema modulare e componibile (Moretto plus) con corpo in cartone e finiture in legno azzurrato.

A fare da sfondo e scenografia alla collezione Foresta, sarà presente una parete di cartone riciclato e riciclabile, su cui lo street artist varesino Fabrizio Sarti, conosciuto come Seacreative, creerà opere d’arte quotidiane ispirate ai temi della gestione forestale sostenibile e dei servizi ecosistemici offerti dai boschi.