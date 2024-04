Un giorno di festa per i trent’anni del centro commerciale Malpensa Uno di Gallarate

Si terrà il 20 aprile 2024, a partire dalle 16.30, la cerimonia conclusiva del contest “Crea la Mascotte”, promosso dal Centro Commerciale Malpensa Uno, con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Gallarate, a cui sono state invitate a partecipare le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del gallaratese.

Galleria fotografica La mascotte del centro commerciale Malpensa Uno di Gallarate 4 di 11

A presentare l’evento conclusivo saranno Andrea Beltramo e Laura Carusino, star del canale tv RAI YoYo.

Il concorso era mirato all’ideazione della nuova mascotte ufficiale dello storico Centro Commerciale di via Lario 37, che quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo dei 30 anni di apertura.

Il valore aggiunto di questa iniziativa, ideata dall’Agenzia di marketing ed eventi Jets Spa sb di Milano e Firenze, è la sua finalità educativa: per realizzare i disegni dei personaggi che potevano rappresentare al meglio la struttura di vendita gallaratese, i piccoli studenti partecipanti hanno potuto sfruttare capacità intuitiva e fantasia, con totale libertà in merito al soggetto da scegliere, utilizzando esclusivamente il format digitale A4 fornito dall’organizzazione.

Gli elaborati sono stati esposti nella Galleria di Malpensa Uno a partire dal 26 febbraio: la votazione popolare, conclusasi il 24 marzo, si è svolta attraverso delle cartoline di gioco ed un totem elettronico posizionato nella Galleria del Centro Commerciale che ha permesso la vincita di numerosi buoni shopping.

Dei primi cinque progetti più votati, tra un totale di venti finalisti, sono stati realizzati dei prototipi in peluche alti circa 40 centimetri: la giuria tecnica del concorso, composta da due rappresentanti dell’agenzia Jets Spa sb, un rappresentante della Direzione del Centro Commerciale, un rappresentante della società di gestione e tre rappresentanti degli operatori della Galleria (compreso il Direttore dell’ipermercato Carrefour), decreterà il vincitore assoluto in base all’originalità e all’aderenza al tema del contest.

La classe che ha sviluppato l’elaborato vincente riceverà un carnet di buoni per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 750€ da spendere all’interno del Centro Commerciale Malpensa Uno. I rimanenti 15 disegni finalisti selezionati dalla giuria sono stati caricati sulle pagine Facebook e Instagram del @ccmalpensauno e votati dai fan: la somma delle EMOTICON CUORE totalizzate, decreterà i 3 disegni vincitori, le cui classi riceveranno un buono da 250€ ciascuno per l’acquisto di attrezzature scolastiche.

In occasione della grande festa di questo sabato 20 aprile il Centro commerciale Malpensa Uno darà vita a un’iniziativa benefica in collaborazione con Officina025 ONLUS, da anni attiva sul territorio di Gallarate nel campo delle neuropsichiatrie infantili. Contestualmente alla premiazione, infatti sarà possibile prenotare presso il desk in Galleria la realizzazione un morbido, divertente e bellissimo peluche del disegno presentato dal bambino o dalla classe nell’ambito del contest “Vota la Mascotte”. Parte del ricavato della vendita dei peluche verrà devoluta in beneficenza alla Onlus.

«È un brillantissimo traguardo quello che il Centro Commerciale Malpensa Uno ha raggiunto in 30 anni di impegno e lavoro per il territorio e l’implementazione della rete creata dai vari brand che si sono susseguiti all’interno della propria struttura, per portare nel tessuto sociale del Varesotto un commercio moderno e alla portata di tutti» dice il direttore di Odos Servizi di Malpensa Uno, Marco Verpelli. «I prossimi obiettivi da raggiungere saranno quelli di sempre, ovvero sostenibilità, attenzione alla clientela e comunicazione corretta, unite alla volontà di raggiungere l’equilibrio ottimale con i grandi brand internazionali che si affacciano anche a nuove metodologie di vendita, quali l’e-commerce e scenari futuri come l’AI».