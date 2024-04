Un guizzo di Orellana nel finale consegna tre punti d’oro alla Varesina

La Varesina trova tre punti di platino sul campo del Brusaporto con la squadra di mister Marco Spilli ritrova il successo in trasferta che mancava da quasi due mesi. I rossoblù trovano subito il vantaggio con Vitale il quale conclude un perfetto uno due con Vitale. Alla mezz’ora arriva il pareggio con Seck che calcia da lontano e riesce a trovare l’angolino alla sinistra di Basti. Nel finale di primo tempo i padroni di casa sfiorano il vantaggio con lo stesso Seck che stavolta colpisce la traversa con un colpo di testa. Dopo una ripresa molto combattuta, ma con poche emozioni, la Varesina riesce a trovare il guizzo finale con il neoentrato Orellana, che all’ultimo dei sei minuti di recupero segna il gol del pesantissimo 2-1. Grazie a questo successo, le fenici riescono ad approfittare del pareggio dell’Arconatese sul campo del Desenzano. All’ultimo atto i rossoblù partiranno da un vantaggio di due lunghezze rispetto ai milanesi. Domenica 5 maggio, alle 15, al Varesina Stadium arriverà il Piacenza che dovrà provare a vincere per tenere vive le speranze di promozione, con il Caldiero che avrà il destino nelle proprie mani. Infatti la situazione in vetta non è cambiata. I veneti hanno superato per 3-2 la Virtus CiseranoBergamo, mentre gli emiliani hanno liquidato la Real Calepina con un secco 3-0.

Calcio d’inizio

Il Brusaporto inizia con un 3-4-3. In porta c’è Rovelli. Il terzetto arretrato è composto da Baggi, Messina e Cellerino. Sulle fasce spazio a Beduschi e Seck, mentre al centro Selvatico e Valenti. A comporre il tridente offensivo sono Ferraroli, Sciaudone e Longo.

Varesina schierata con un 4-2-3-1 con Basti tra i pali. In difesa ci sono Coghetto, Grieco, Amoabeng e Ciuffo. In mezzo al campo spazio alla coppia Polenghi-Gatti. Sulla trequarti agiscono Vitale, Sali e Gasparri. L’unica punta è Manicone.

L’arbitro della sfida è il signor Luigi Pica della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Citarda e Barbanera

Primo tempo

La prima occasione della gara si registra al 5’ minuto ed è per il Brusaporto con Sciaudone che tenta un’incursione dalla destra e prova a beffare Basti che lo aspetta lì e blocca la sfera. All’11’ Vitale porta in vantaggio la Varesina a compimento di una bella combinazione con Gasparri. Il capitano è stato bravo a restituire il pallone al 90 che di prima intenzione spedisce il pallone nell’angolino alla destra del portiere. I padroni di casa hanno subito una buona occasione per pareggiare con Selvatico che batte un calcio di punizione, per fallo di Coghetto su Longo, dai trenta metri con Basti bravo a non farsi sorprendere dal rimbalzo del pallone e a mettere la sfera in calcio d’angolo. Da questo giro alla bandierina nasce una mischia furibonda con Beduschi che per poco non riesce a insaccare il gol del pareggio con Coghetto che riesce a sventare il pericolo spazzando via il pallone. Al 29’ arriva il pareggio del Brusaporto con Seck che scarica una botta violenta dalla trequarti verso la porta con il pallone che si insacca nell’angolino alla sinistra di Basti. Un paio di minuti dopo i gialloblu sfiorano il secondo gol. Selvatico batte un angolo della destra e Seck colpisce di testa con il pallone che dopo un rimbalzo si infrange sulla traversa e poi Basti blocca. Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

La prima grande occasione della ripresa è in favore dei padroni di casa con Selvatico che lascia partire un sinistro da quaranta metri con il pallone indirizzato sotto alla traversa con Basti che smanaccia e alza il pallone in calcio d’angolo. Al 15’ i gialloblu hanno una ghiotta occasione con il neoentrato Castelli che sfugge ad Amoabeng e si trova a tu per tu con l’estremo difensore delle fenici, ma il suo tiro è molto debole e viene bloccato dal numero 1 rossoblù. La Varesina prova a farsi vedere dall’altra parte con Gasparri che si accentra dalla sinistra e calcia ma non riesce a dare una forza sufficiente e Rovelli blocca. Il Brusaporto prova a vincerla nel finale, ma gli assedi della squadra di Stefano Brognoli vengono sistematicamente disinnescati dalla difesa delle fenici. Al sesto minuto di recupero è invece la Varesina a trovare il gol della vittoria. Orellana riceve il palone da Oboe e calcia con il destro e complice una deviazione da parte di Baggi il pallone si insacca per la rete del definitivo 2-1. Si tratta di una vittoria pesantissima per i ragazzi di mister Marco Spilli in chiave playoff.