Un intenso weekend previsto a Schiranna: come sono coordinati Luna Park e Canottaggio

Venerdì, sabato e domenica prossimi, dal 12 al 14 aprile, Schiranna sarà protagonista del weekend: oltre al Luna Park – che sarà aperto fino al 5 maggio in piazzale Roma – è prevista infatti la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio 2024, evento che vedrà coinvolte 34 nazioni con oltre 450 atleti partecipanti, per una manifestazione che metterà Varese al centro della scena internazionale, considerata anche la trasmissione in mondovisione delle gare.

Una manifestazione che, come già avvenuto in altre occasioni, che vedevano in lizza gli atleti junior e senior, attira molti team e molti sostenitori da tutto il mondo e che ha bisogno della necessaria programmazione, anche viabilistica: «Per questo abbiamo effettuato dei tavoli di concertazione sull’avvenimento, che ha coinvolto anche i giostrai – Ha spiegato l’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano – E ha portato ad un accordo che permetterà di evitare sovrapposizioni di utenza. Nei giorni delle gare – venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, infatti, le attrazioni del luna park apriranno alle 18, a gare giornaliere concluse. Inoltre, in quei giorni verranno rafforzati i dispositivi di controllo della viabilità da parte della Polizia Locale: alle due pattuglie ora utilizzate, ne verranno aggiunti altri due in più».

L’apertura del Luna Park posticipata nei tre giorni di gare è pubblicizzata in questi giorni a cura degli organizzatori del Luna park, attraverso social network e cartelloni.