Un mese in più per la mostra ’46 Espressioni d’Autore’ del Circolo degli Artisti di Varese

Toccherà a Gianpiero Castiglioni aprire gli incontri con l’artista programmati per il mese supplementare d’apertura della mostra “46 Espressioni d’Autore” con cui è stato inaugurato lo spazio espositivo ricavato nella sede del Circolo dipendenti di Bper Banca Varese, in via Avegno 11.

Sabato 20 aprile alle 16, Castiglioni racconterà il suo percorso artistico e sarà seguito nelle settimane successive da Carla Pugliano, Maria Luisa Pozzer e Isabella Crugnola con Peter Hide.

L’interesse suscitato nei varesini dalla mostra nel nuovo spazio espositivo della città, che si è tradotto in oltre seicento visitatori, ha indotto infatti gli organizzatori a prorogare fino il 18 maggio l’apertura della mostra di pittura contemporanea allestita dal Circolo degli artisti di Varese presieduto da Antonio Bandirali.

Giorgio Malacrida e Giuseppe Caffarelli, a nome del Circolo dipendenti Bper Banca esprimono soddisfazione per il successo della prima esposizione nei locali di via Avegno e ringraziano «Tutti i volontari del Circolo Dipendenti BPER Banca e dell’Associazione Pensionati Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino – UBI Banca che hanno dato disponibilità all’apertura dell’esposizione. Un ringraziamento particolare agli Artisti del Circolo che con la loro presenza ci hanno consentito di avviare con successo il nostro spazio culturale in Varese».

Fino al 18 maggio la mostra potrà essere visitata il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16.30 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 15 alle18 mentre l’esposizione resterà chiusa il 25 Aprile e il Primo Maggio.