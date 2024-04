Un minuto di silenzio in consiglio comunale a Legnano per ricordare il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, venuta a mancare giovedì 25 aprile 51 anni ancora da compiere, dopo le celebrazioni del 25 aprile, colpita da un malore fatale quando ancora aveva la fascia tricolore addosso.

«Lo scorso 25 aprile, al termine delle celebrazioni ufficiali nel suo Comune, è mancato il sindaco Mirella Cerini di Castellanza – il ricordo del primo cittadino Lorenzo Radice -. Con Mirella abbiamo avuto tanti scambi in questi anni di amministrazione perché tante sono le partite che legano le nostre comunità ed è stato veramente un fulmine a ciel sereno. Chiedo un minuto di silenzio in ricordo di un sindaco che ha dato tanto alla sua comunità».

Intanto Castellanza si prepara all’ultimo saluto a Mirella Cerini. I funerali saranno celebrati giovedì 2 maggio alle 11 nella chiesa di San Giulio: la cerimonia funebre sarà trasmessa anche sul maxi schermo del Cinema Teatro di via Dante visto l’importante afflusso di persone previsto. Nel giorno delle esequie l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e in mattinata gli uffici comunali rimarranno chiusi.

Domani, mercoledì 1° maggio, nella Sala Colonne del municipio sarà allestita dalle 9 alle 18 la camera ardente. Il rosario verrà recitato nel cortile del comune in serata, alle 20.45, o nella chiesa di San Giulio in caso di pioggia. I familiari di Mirella Cerini e l’amministrazione comunale hanno espresso il desiderio che eventuali offerte vengano devolute alle associazioni di volontariato castellanzesi, «cuore pulsante della città», anziché per omaggi floreali.