“Un mondo d’amore”, al Nuovo di Varese uno spettacolo dedicato a Gianni Morandi

Il ragazzo di Monghidoro, il Gianni Nazionale, l’attore, il cantante, il presentatore, l’artista, tutto questo è racchiuso in due parole: Gianni Morandi. Ripercorrere la sua carriera è decisamente un’impresa, tanto è lunga e densa di eventi.

Domenica 12 Maggio 2024 alle 15.30 però, il Team Voice “I Sunrise” porterà in scena “Un Mondo d’Amore”, una kermesse musicale dove il pubblico presente potrà cantare assieme a Mery Gargy, Isabella Salamone, Paolo Gianni, Jennifer Bellea, Francesca Parrotta e rivivere, attraverso la presentazione di Stefano Benetazzo, la carriera artistica del «nostro» Gianni.

Come per tutti gli spettacoli dei Sunrise – che hanno già visto diversi sold out – anche in questa occasione c’è un forte legame con una importante finalità perché sarà possibile conoscere i rappresentanti e volontari dell’associazione “Medici con l’Africa Cuamm” di Varese ai quali, tolti i costi organizzativi, verrà devoluto l’incasso dell’evento.

L’appuntamento è al teatro “Nuovo” di viale dei Mille 39 a Varese, a partire dalle 15.30.

Le prevendite sono possibili direttamente al teatro “Nuovo” di Varese: per informazioni telefonare al numero 348-7215546.