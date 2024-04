Un poliambulatorio per ritrovare il benessere psicofisico perduto: inaugurato a Varese il centro Your Self Life

È stata molto partecipata l’inaugurazione di venerdì 12 aprile in via Sacco 4 a Varese, dove proprio di fronte a Palazzo Estense, sede dell’amministrazione comunale, è stato inaugurato un nuovo Poliambulatorio Specialistico, il centro Your Self Life. Fondato da Maria Rosaria Infante, psicologa e psicoterapeuta.

Moltissimi erano i presenti, tra cui diverse importanti autorità cittadine, a partire dal sindaco Davide Galimberti, alla assessora all’istruzione e pari opportunità Rossella Dimaggio, al prevosto monsignor Luigi Panighetti e al consigliere regionale Emanuele Monti.

Il Centro è destinato a diventare un punto di riferimento per la salute e il benessere psico fisico nel Varesotto: la sua direzione è affidata a Maurizio Macchi, che si occupa di geriatria, da parecchi anni nel mondo delle RSA, e il poliambulatorio si propone di offrire una vasta gamma di servizi specialistici poco rappresentati nei poliambulatori medici usuali: tra queste c’è la psicologia, la neuropsicologia infantile, la geriatria, la psichiatria, logopedia, la nutrizione e la fisioterapia, con particolare riferimento a servizi per bambini, adolescenti, adulti, coppie, e un’equipe composta da più di 20 professionisti.