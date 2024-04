Un salto nella meraviglia lirica del tempo. Alla Feltrinelli di Varese l’Antologia della poesia universale

Alla Libreria Feltrinelli di Varese sarà presentato oggi, venerdì 19 aprile, con inizio alle ore 18 l'”Antologia della poesia universale”, un volume curato da Nicola Crocetti e Davide Brullo, con l’intento di esplorare la ricchezza lirica globale attraverso le varie epoche. La presentazione in libreria sarà arricchite dalla presenza del poeta Dino Azzalin e dalle interpretazioni di Bianca Ponzio e Giorgia Clibiù dell’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano.

(Nella foto sopra, da sinistra: Andrea Zanzotto, Nicola Crocetti, Alda Merini e Dino Azzalin)

Questa raccolta rappresenta un tentativo unico nel suo genere di abbracciare la poesia di tutto il mondo e di tutte le epoche, dai Veda agli autori contemporanei, passando per gli inni egizi antichi fino a grandi del Novecento come Eugenio Montale, Seamus Heaney, Ezra Pound, Yves Bonnefoy e Mario Luzi.

Così i curatori dell’opera. «L’intento non è critico, tanto meno compilativo: si tratta di un salto nella meraviglia lirica di ogni paese e di ogni tempo, di un viaggio nella sorpresa e nello smarrimento. Libro per la vita, da tenere sempre sul comodino, a divinare i giorni, l’antologia mira a essere un lavoro imperituro, una sorta di “Mille e una notte” della lirica mondiale. Non è dunque lettura per gli “esperti”, ma per gli ispirati; per quelli che tra le maglie di un sonetto del Seicento o tra gli oscuri canti di un bardo islandese, tra le giaculatorie di uno sciamano dei deserti e negli snodi poetici di un trovatore di Provenza, trovano un conforto di curiosità, hanno il coraggio di sondare la propria anima. La poesia, si sa, è un rischio e un antidoto: leggerla, oggi, un gesto di sorridente sovversione».