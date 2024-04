“Un territorio…comprensivo”: mostre e laboratori delle scuole di Casciago, Morosolo, Luvinate e Comerio

Sabato 4 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Barasso Via Don Basilio Parietti, 8 l’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” presenta la conclusione del percorso “UN TERRITORIO…COMPRENSIVO” attraverso una mostra ricca e articolata, animata da giochi e laboratori.

Questo evento comune permetterà ai sei plessi di condividere scoperte ed esperienze che ciascuno ha condotto alla scoperta di alcuni aspetti del territorio che li circonda e li accoglie.

PRIMARIA MOROSOLO – Flussi segreti: alla scoperta delle sorgenti del nostro territorio

PRIMARIA CASCIAGO – Sapori di casa: storie, leggende e ricette del territorio

PRIMARIA COMERIO – Flora e fauna del lago di Varese

PRIMARIA LUVINATE – Girovagando per i sentieri del Campo dei Fiori

SECONDARIA CASCIAGO – Giro arte

SECONDARIA COMERIO – Comerio e dintorni: un viaggio nel nostro passato prossimo

Le scuole del IC Campo dei Fiori in gita il 14 marzo per Un Territorio Comprensivo

«I docenti svolgono un ruolo cruciale nell’educare e sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sostenibilità ambientale e sulla conservazione della biodiversità del territorio di appartenenza», spiega il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Pontiggia, che è orgogliosa di presentare questo percorso intrapreso da insegnanti e alunni dell’Istituto nell’ambito della conoscenza e della protezione del nostro territorio, tema sempre presente nel progetto di educazione ambientale orientata alla sostenibilità che si basa su un approccio teorico-pratico, integrando ed alternando diverse modalità di apprendimento.

Ogni plesso ha progettato delle attività per i propri alunni e il 4 maggio sarà l’occasione per mostrare alla comunità i lavori svolti e le curiosità imparate.

Scuola Secondaria di primo grado “Villa Valerio” di Casciago.

La prof.ssa Marchesotti spiega: “Avendo GIRO-ARTE come tematica, abbiamo deciso di portare i ragazzi e le ragazze fuori da scuola, coinvolgendoli in passeggiate sul territorio alla scoperta di luoghi artistici più o meno conosciuti. Le classi prime si sono concentrate sul comune di Casciago: inizialmente sono stati accolti nella chiesa dei SS. Agostino e Monica da don Emilio che, davanti al battistero, ha spiegato loro il significato allegorico del mosaico “Discesa agli Inferi”; poi si sono recati a visitare il parco della sede del “Tennis Club Varese”, infine hanno sconfinato nel territorio limitrofo di Velate per disegnare dal vero la Torre dell’XI sec. ed ammirare il grande affresco di S. Cristoforo sulla facciata della chiesetta dei SS. Ippolito e Cassiano.

Le classi seconde hanno iniziato la loro mattinata visitando il grande parco di Villa Tatti a Comerio, poi si sono incamminate verso la chiesetta di S. Ambrogio di Molina a Barasso dove una guida d’eccezione, la signora Ornella Vettorizzo, ha spiegato loro la storia del piccolo edificio e infine, prima di far ritorno a scuola, si sono diretti alla sede del “Golf Club Varese” di Luvinate per visitare la sua Club-House, che fu un antico Convento del XII sec. con affreschi del 1500.

Le classi terze sono andate a Morosolo dove, tra gli alberi di un bosco, si trova lo studio del pittore Arcangelo Ciaurro che dialogando con i ragazzi ha spiegato loro la sua storia e la genesi dei suoi dipinti.

È stata una mattinata dinamica e interessante che è stata poi di ispirazione per i giochi che saranno proposti a Barasso durante l’evento del 4 maggio”.

Vittoria F. e Maddalena E. di prima commentano: “L’uscita è stata bella perché il Don ci ha spiegato la storia del mosaico della nostra chiesa e poi siamo stati a vedere il campo dove giocava Lucia Valerio che era la figlia dei proprietari della nostra scuola! Infine abbiamo visto e disegnato la torre di Velate e il paesaggio intorno. Siamo contente di fare gite sul territorio di Casciago e scoprire cose nuove!”

Giorgia P. di seconda dice: “Mi piace molto fare questa tipologia di gite perché possiamo arricchire la nostra cultura riguardo al territorio e imparare cose che non sapevamo. Si potrebbero fare più spesso perché stiamo con i nostri amici e scopriamo cose che non conoscevamo”

Scuola primaria “Manzoni” di Morosolo

“Per trattare il tema delle “sorgenti” abbiamo innanzitutto attinto (come con le “vere” sorgenti) dalle conoscenze delle preziosissime maestre storiche della nostra scuola che in questi anni hanno conservato alcuni cartelloni con una ricerca svolta nel 2006 proprio su questo argomento. I bambini della classe quinta hanno studiato e approfondito queste preziose informazioni anche grazie all’aiuto di Donatella Reggiori, una guida del parco dei Campo dei Fiori e si sono rivelati bravissime guide per tutta la scuola in un’uscita sul territorio alla scoperta delle sorgenti sparse sul territorio di Morosolo. Durante la mostra del 4 maggio verranno esposti sia i pannelli storici che quelli aggiornati così da poter mettere a confronto e osservare il passaggio del tempo e le sue trasformazioni.

Sarà inoltre disponibile una mappa creata appositamente dedicata alle sorgenti del territorio del Comprensivo che potrà essere visualizzata e utilizzata anche on line per visitare i vari luoghi e conoscerne la storia.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare la mostra interattiva “Acqua Fan”, realizzata anche da alcuni dei nostri alunni all’interno del progetto “L’acqua siAMO noi”, nata da un’intuizione di Alfa Varese, gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, e diventata gioco interattivo grazie alla creatività di CAST (un’associazione no profit che da oltre 40 anni opera nell’educazione allo sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale) e del game designer Andrea Ruggeri, con il contributo di Fondazione Cariplo. Si tratta di una mostra diversa dal solito: infatti grazie alle istruzioni presenti su ogni pannello si potrà interagire, giocare, riflettere, ed acquisire nozioni importanti sull’acqua e sulla relazione che ognuno ha con questa risorsa, così importante per la biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e la vita.

Scuola Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Comerio

Un tuffo nella storia recente e lontana di Comerio e del territorio pedemontano del massiccio del Campo dei Fiori, da Varese a Gavirate, in cui si inseriscono i 4 comuni dell’Istituto Comprensivo. I ragazzi del Plesso Fermi hanno analizzato l’evoluzione dell’urbanizzazione di un territorio che nel ‘900 ha subito una profonda trasformazione: da piccoli abitati distanti tra loro immersi in una matrice agricola ad aree urbanizzate senza soluzione di continuità. Andando alla scoperta dei principali edifici storici di Comerio, i ragazzi hanno scoperto l’origine e le diverse destinazioni d’uso di un tempo del Centro civico comunale, ora sede delle principali istituzioni comunali, e la storia delle principali emergenze architettoniche, civiche e religiose. Attraverso un’analisi mediante i GIS (Geographical Information System) e le mappe di uso del suolo attuale e storico messe a disposizione dal Geoportale di Regione Lombardia, gli alunni hanno inoltre quantificato dettagliatamente l’incremento dell’area urbanizzata dell’area oggetto di studio, con valori di urbanizzazione in alcuni casi aumentati di oltre 4 volte in soli 70 anni, come anche testimoniato dalla riproduzione di foto storiche scattate dai ragazzi ai giorni nostri e messe a confronto con quelle passate. Come prodotto finale, una mappa online raccoglie tutti i lavori (uso del suolo recente e passato, foto storiche ed attuali, analisi edifici storici Comerio)

Scuola primaria “Pedotti” di Luvinate

Abbiamo la fortuna di vivere accanto a una grande ricchezza di piante e animali; anzi abbiamo l’opportunità di vivere all’interno di un Parco regionale, grazie all’ubicazione delle nostre scuole.

Per conoscere meglio questo patrimonio, durante l’intero anno scolastico, i bambini e le insegnanti della scuola di Luvinate, accompagnati dalle guide del gruppo Cammino Luvinatese, hanno esplorato in lungo e in largo i sentieri naturalistici intorno alla scuola. Alcuni sono stati percorsi in gran silenzio e così facendo, abbiamo avuto la possibilità di osservare due cerbiatti, un cucciolo con la sua mamma! Hanno attraversato il sentiero proprio davanti ai nostri occhi mentre un altro si mimetizzava nel bosco. Continuando a camminare, un ragno, calatosi da un ramo, ha fatto spaventare una nostra compagna, che ridere! Abbiamo inoltre osservato che, dopo una pioggia torrenziale, sono apparse sui fili d’erba alcune chiocciole dal colore inconsueto. Sempre muovendoci silenziosamente abbiamo ascoltato e in qualche caso riconosciuto il canto di alcuni uccelli, grazie all’esperienza delle nostre guide. Purtroppo abbiamo anche notato la presenza di alcuni lepidotteri dannosi, le processionarie: avevano fatto i loro nidi sugli alberi e per salvaguardare il nostro ambiente abbiamo avvertito della loro presenza la Protezione Civile. Durante queste passeggiate abbiamo sentito tanti profumi: la resina delle pigne, i fiori delle ginestre, delle fragoline di bosco, dell’Erba aglina, dell’Arabetta di Haller, dell’agrifoglio e di tantissimi piccoli fiori spontanei, tipici del suolo calcareo del massiccio del Campo dei fiori. In seguito a queste uscite abbiamo realizzato dei giochi fisici e un gioco digitale per conoscere meglio la flora e la fauna dei nostri territori. Questi giochi potranno essere usati alla mostra del 4 maggio!!!

Scuola primaria “Pascoli” di Comerio

La scuola primaria di Comerio ha prestato particolare attenzione alla flora e alla fauna del territorio del lago di Varese per approfondire il tema della biodiversità. Nella giornata del 14 marzo, corrispondente con l’evento di Istituto, abbiamo potuto contare sul supporto di due speciali Camp Supervisor, due stupende guide ambientali escursionistiche dell’associazione Controvento Trekking, che hanno predisposto due differenti attività: gli alunni si sono trasformati in veri e propri esploratori alla ricerca di indizi e tracce della natura che circonda la nostra scuola. Bambini e bambine delle classi prima e seconde si sono cimentati in una caccia al tesoro nel cortile antistante la scuola: in vari angoli sono stati nascosti dei pezzetti di puzzle, rappresentanti alcuni animali, che gli allievi hanno poi ricomposto, divisi in squadre. La guida ha accompagnato i bambini alla scoperta degli animali più comuni del nostro territorio “comprensivo”, raccontando loro curiosità e aneddoti con il supporto di bellissime fotografie. Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, divisi in gruppi e armati di cartina di Parco Villa Tatti Tallacchini e bussola, si sono trasformati in esploratori in un’attività di orienteering alla ricerca di notizie e curiosità sulla flora e la fauna del territorio del Lago di Varese, partecipando ad una gara di quiz sul tema. I bambini hanno portato a casa, oltre che agli abiti ricoperti di fango, tante conoscenze nuove accompagnate da emozioni forti e tanta gioia. Nelle settimane successive i giochi effettuati durante la giornata evento si sono trasformati in una Escape Room multimediale e una serie di indovinelli su flora e fauna che accompagneranno la mattinata del 4 maggio!

Scuola primaria “Sant’Agostino” di Casciago

La scuola S.Agostino ha voluto far conoscere ai bambini e alle bambine le tradizionali ricette nate sul nostro territorio. Gli alunni delle classi quarta e quinta hanno avuto l’opportunità di mettere “le mani in pasta” e di produrre, con l’aiuto delle insegnanti, dolci tipici locali come il Dolce Varese e i Brutti e Buoni; diventando cuochi per un giorno. I bambini delle classi prima, seconda e terza hanno ascoltato, letto e creato cartelloni sulle leggende che la storia ci ha tramandato. Infine tutti hanno potuto giocare con quiz e giochi interattivi elaborati appositamente per la giornata evento del 14 marzo che verranno riproposti nella giornata del 4 maggio.

Poter conoscere leggende e tradizioni che hanno un profumo di passato ma che caratterizzano il nostro presente è un’occasione importante per poter apprezzare appieno il nostro territorio con sfumature diverse.

Le Associazioni Genitori dei sei plessi del territorio sottolineano: «Con molto piacere abbiamo accolto questa splendida occasione del 4 maggio 2024 per incontrarci, confrontarci e collaborare. Un modo conviviale e coinvolgente per diventare, in modo ancora più profondo, parte integrante del futuro di queste scuole che oltre ad avere insegnanti entusiasti e preparati, godono di un bellissimo territorio che da solo “fa scuola”».