Una “banda” in azione tra Busto e Castellanza, tre fermati per furti nei supermercati

Tonno in scatola, birra, magliette: sono alcuni degli oggetti della spesa fatta (senza pagare) da un gruppo di ladri nella zona tra Castellanza e Busto Arsizio, nella giornata di venerdì. Nei guai tre persone, tutte residenti all’estero, fermate dalla Polizia, mentre altri tre se la sono data a gambe.

L’azione della Polizia di Stato è nata durante il controllo del territorio: nel primo pomeriggio una pattuglia delle Volanti, transitando nelle adiacenze del supermercato ALDI di Castellanza, ha notato alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale rincorrere due persone responsabili di un furto appena avvenuto.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si sono posti immediatamente all’inseguimento dei due fuggitivi, un uomo ed una donna, con l’ausilio di un equipaggio della Polizia Locale di Busto Arsizio, in transito in quel momento. Durante la fuga, la donna ha tentato di disfarsi della refurtiva, diversi generi alimentari per un valore di oltre 100 euro, recuperata e restituita poi all’esercizio commerciale.

Fermati i due fuggitivi, gli operatori hanno appreso dal personale del supermercato che erano in totale sei i complici del furto, cinque dei quali si erano allontanati senza pagare malgrado la richiesta della cassiera di poter verificare la presenza di merce nei loro zaini.

Le pattuglie, dunque, si sono messe alla ricerca degli altri responsabili, individuandone un terzo, in possesso delle chiavi dell’autovettura del gruppo, lasciata parcheggiata poco distante. All’interno sono stati rinvenuti capi di abbigliamento dotati ancora del sistema di antitaccheggio e altra merce sottratta all’ALDI di Castellanza, ma anche in due punti vendita COOP di Busto Arsizio, LIDL di Busto Arsizio e TACCO Fashion di Busto Arsizio.

I tre fermati, accompagnati presso gli uffici per procedere all’identificazione, sono stati raggiunti da un quarto complice, che ha ammesso di aver preso parte al furto insieme agli altri.

La merce rinvenuta verrà restituita ai legittimi proprietari mentre per i quattro fermati, tutti residenti all’estero, l’accusa è di furto aggravato continuato in concorso.