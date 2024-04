Una domenica ecologica a Cislago e Rescaldina con la pulizia del Bosco del Rugareto

Appuntamento a domenica 5 maggio per una mattina di pulizia dei boschi di Cislago e Rescaldina.

L’iniziativa è organizzata dai Comuni di Cislago e Rescaldina, insieme al PLIS Bosco Del Rugareto, agli Amici del Rugareto e alle Guardie Ecologiche Volontarie dell’area Insubria Olona.

I volontari si divideranno in tre gruppi per pulire tre diverse aree boschive. A Cislago il ritrovo sarà alle 8:30 in via Maestri del Lavoro, a Rescaldina alle 9:30 all’ingresso del Bosco del Rugareto in via Nenni e al parcheggio in fondo via Monza ad angolo di via XI settembre.

L’evento terminerà poi per le 12:30.