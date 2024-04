Una Ferrari “tutta italiana” per Alessio Rovera nel GT World Challenge

Il circuito “Paul Ricard” di Le Castellet ospita – dal 5 al 7 aprile – la prima tappa del GT World Challenge, campionato automobilistico di alto valore in cui sarà impegnato anche “il ferrarista di Varese”, ovvero Alessio Rovera. Il pilota di Casbeno alternerà questa competizione al Mondiale endurance (quello indicato dalla sigla WEC) che ha già preso il via a marzo e che lo impegnerà a metà aprile a Imola.

Il GTWC Europe è quindi un “secondo fronte” stagionale per Rovera, pedina fondamentale per Maranello nell’ottica dello sviluppo della nuova vettura Gran Turismo della casa italiana, la 296. Anche per questo nel campionato, Alessio sarà affiancato da altri due “big” della Ferrari, Alessandro Pier Guidi (titolare di un posto nella classe regina del WEC) e Davide Rigon.

Un terzetto tutto italiano che vestirà i colori della AF Corse-Francorchamps Motors (il team piacentino è legato a doppio filo con la Ferrari) per puntare alle zone altissime della classifica assoluta. Sia Rovera, sia Pier Guidi e Rigon sono infatti piloti professionisti e quindi inseriti nella categoria “Pro”. Dopo la gara francese l’equipaggio (il numero prescelto è il 51) disputerà le tappe della Endurance Cup, ovvero 24 Ore di Spa, Nurburgring, Monza e Jeddah (in Arabia) dove ci sarà la 6 Ore di chiusura.

«Dopo l’esperienza del 2023 (Rovera vinse la gara di Barcellona: primo trionfo della 296 ndr) credo che quest’anno la differenza principale sia la conoscenza generale della macchina da parte della squadra, soprattutto in chiave elettronica – spiega il 28enne varesino – Nei test le risposte sono state positive però sappiamo bene che il GTWC è una serie molto combattuta e con numerosi marchi ed equipaggi competitivi al via. Le Castellet aiuterà a capire meglio le forze in campo dopo i vari cambi di equipaggio: la nostra è una formazione nuovo ma già affiatata e abituata a collaborare».

A Le Castellet – tracciato che Rovera non ama ma su cui ha già colto diversi risultati positivi – saranno ben 55 le vetture in gara (attenzione anche ai problemi legati al traffico). Il programma parla di prove libere sabato mattina e pre-qualifiche nel pomeriggio. Domenica mattina (9.45) le prove ufficiali, semaforo verde alle 15: trattandosi di una “3 Ore” la gara si concluderà alle 18 con il primo verdetto stagionale.