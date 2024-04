Una giornata per i più piccoli per la Festa della Liberazione di Mornago

Ritorna a Vinago, frazione del Comune di Mornago, il Fantasy Bimbo 2024, una festa interamente dedicata a tutti i ragazzi e bambini. Il 25 Aprile, in occasione della “Festa della Liberazione” l’amministrazione comunale di Mornago in collaborazione con la Polisportiva di Vinago, organizza una giornata destinata ai più piccoli, un classico di primavera già realizzato negli scorsi anni.

Alle ore 10.00 è prevista una cerimonia in ricordo dei caduti per la liberazione alla presenza della autorità civili, militari, religiose con la partecipazione del corpo musicale Mornaghese e dai rappresentanti delle associazioni del territorio.

Alle ore 11.00 si darà il via agli spettacoli del Fantasy Bimbo 2024 con l’apertura della manifestazione che vedrà il susseguirsi per tutto il giorno di spettacoli di magia, bolle di sapone, trucca bambini, sculture di palloncini e gonfiabili completamente gratuito. Dalle ore 11,30 sarà attivo lo Stand gastronomico con salamelle, panzerotti, patatine e crepes. “La manifestazione del Fantasy bimbo 2024 segna l’apertura del progetto BENESSERE IN COMUNE, una progettualità attuata dal Comune di Mornago grazie alla partecipazione e al conseguente finanziamento di un bando del ministero della famiglia”, afferma l’assessore alla pubblica istruzione Giovanna Bea

“Il progetto Benessere in Comune durerà un anno e permetterà ai ragazzi del territorio di poter realizzare diverse esperienze. Sono previste svariate iniziative e interessanti laboratori dedicati ai ragazzi come l’apicultura, la pittura, il mosaico, il rapporto con il proprio cane e molto altro ancora – dichiara l’assessore ai servizi sociali Maurizio Bigarella – Anche per i genitori dei ragazzi sono previste serate di approfondimento con il contributo di esperti psicologi e pedagogisti per affrontare con maggior consapevolezza il rapporto genitori-figli”.

“Questa manifestazione vuole sottolineare ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale rivolte ai bambini e ai ragazzi – dichiara il Sindaco Tamborini Davide – negli anni abbiamo sempre colto le opportunità offertaci sia da Regione Lombardia che dai Ministeri per mettere a terra ogni possibile risorsa da distribuire alle agenzie formative del territorio per avviare le progettualità più svariate e rivolte ai più piccoli sia in termini di contributi economici che in termini di accompagnamento, sostegno educativo per supportare ogni azione rivolta alle nuove generazioni”.