Una giornata speciale a Venegono Inferiore per la festa del Seminario

Diverse le iniziative in programma mercoledì 1 maggio. In mattinata la messa con Monsignor Mario Delpini

Torna, il prossimo 1° maggio, la tradizionale Festa del Seminario di Venegono Inferiore

La festa si aprirà alle 10:30 con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che nel pomeriggio terrà anche un momento di preghiera per le vocazioni durante la quale verranno presentati i 17 diaconi che il prossimo 8 giugno verranno ordinati sacerdoti.

Il pomeriggio sarà ricco di proposte, a partire dal Torneo di calcio a 5, che quest’anno è giunto alla 11^ edizione e a cui si aggiunge, per il primo anno, il Torneo di pallavolo, passando poi per le attrazioni per bambini e la mostra dedicata alla figura di Antonio Stoppani, padre della geologia in Italia.

Il tour della biblioteca è imperdibile: un piccolo scrigno che custodisce un patrimonio culturale e alcuni tesori artistici davvero impressionanti!

Sempre nel corso del pomeriggio, ci sarà la possibilità di visitare il seminario (Museo di storia naturale “A. Stoppani”; cappella di teologia dipinta da A. Bergagna, ecc…) e ascoltare la testimonianza di un seminarista.

Dall’apertura della festa fino alle 19 saranno presenti anche bancarelle gestite da associazioni parrocchiali e di volontariato.

Anche per cena il divertimento prosegue lungo la serata: alle ore 20.45, il gruppo Rejoice gospel Choir offrirà la sua musica in un concerto dal titolo My soul doth magnify the Lord.

Per il pranzo, la cena e lungo il pomeriggio saranno aperti vari stand gastronomici e il bar.