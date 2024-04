Una nuova colonnina di ricarica rapida a Olgiate Comasco grazie al Gruppo Clerici

È stata inaugurata nella mattinata di giovedì 18 aprile a Olgiate Comasco, alla Carrozzeria Boscone del Gruppo Clerici, una nuova colonnina di ricarica rapida EnelX, la prima di questo tipo nella zona dell’Olgiatese.

«Gli investimenti che stiamo facendo – ha spiegato Marco Clerici – vanno nella direzione dell’elettrificazione del parco circolante. Uno dei motivi per i quali il mercato dell’elettrico in Italia stenta a partire forse è anche per la mancanza di colonnine: a settembre l’Italia era al quindicesimo posto in Europa. Portiamo il nostro piccolo contributo a Olgiate, territorio al quale siamo particolarmente legati e quindi importante per noi anche simbolicamente. Di colonnine ne abbiamo già in altre sedi, quelle di questo tipo permettono di ricaricare in maniera estremamente veloce, senza perdere troppo tempo».

«Abbiamo aderito al progetto “Ricaricarci” – ha commentato invece il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti -, che entro l’estate ci permetterà di installare anche in zona poste due colonnine di ricarica. Insieme a quella che andiamo a inaugurare oggi, cerchiamo di coprire al meglio il nostro territorio. Grazie al Gruppo Clerici che ha fatto da apripista a Olgiate».



DOVE SI TROVA

LA colonnina si trova alla carrozzeria Boscone, carrozzeria del Gruppo Clerici Auto dal 2006 recentemente ampliata (con spostamento della vendita auto a Lurate Caccivio) con un secondo forno e attrezzature di ultima generazione. Carrozzeria abilitata alla lavorazione dell’alluminio e certificata per i marchi Jaguar, Land Rover, Bmw, Mini, Nissan, Skoda.

COLONNINA FAST DA 100 KW

La colonnina installata è la prima postazione fast da 100kw nel territorio dell’Olgiatese. È inoltre la prima posata dal Gruppo Clerici Auto in collaborazione con EnelX per un progetto totale di 5 postazioni fast anche alle sedi di Lurate Caccivio, Varese, Saronno e Novedrate. Per sottolineare lo sforzo green del gruppo a favore della collettività questa sarà la seconda postazione pubblica fast 100kw dopo la colonnina in collaborazione con Volvo presso la sede di Induno Olona inaugurata lo scorso anno. Inoltre abbiamo postazioni pubbliche in corrente continua da 50kw in collaborazione con Nissan presso l’officina di Induno Olona e la sede di Como. Postazione pubblica anche a Saronno 25kw in DC.

IL GRUPPO CLERICI

Clerici Auto, presente sul territorio comasco dal 1969, oggi presente nelle provincie di Como, Varese, Milano e Monza con 12 sedi e i marchi Kia, Nissan, Volvo, Jaguar, Land Rover, Skoda, Mazda, Xev (microcar 100% EV) e i nuovi ingressi di MG e Omoda/Jaecoo. Tutti i marchi hanno in gamma almeno un modello completamente elettrico.