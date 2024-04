Una nuova vita solidale per l’ex stazione del tram alle Bettole a Varese: approvata all’unanimità la proposta di Guido Bonoldi

E’ stata approvata con un voto unanime del consiglio comunale di Varese la mozione del consigliere comunale di Lavoriamo per Varese, Guido Bonoldi, che ha l’obiettivo di trasformare l’ex stazione del tram delle Bettole in uno spazio dedicato a iniziative sociali.

L’edificio, di proprietà del Demanio e dismesso dal 1955, dalla superficie complessiva di circa 2000 metri quadri, è stato considerato come un candidato ideale per un progetto di rigenerazione urbana, e si inserisce nell’ambito di una visione più ampia di rigenerazione urbana e ambientale, nella logica del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che enfatizza l’importanza di temi come l’inclusione sociale e la rigenerazione edilizia.

Tra le proposte di riutilizzo dell’immobile, figurano infatti una serie di progetti sperimentali realizzati dagli studenti del Politecnico di Milano, presentate diversi anni fa all’amministrazione comunale, e la più recente proposta avanzata dal Centro Gulliver che propone l’uso dell’area esterna per la coltivazione di prodotti agricoli secondo il metodo biologico ed a un laboratorio di trasformazione dei medesimi prodotti, oltre che a scuola di agricoltura e di cucina povera, aperta al territorio: un punto vendita in città con uno spazio di coltivazione in loco. Produzione, vendita e inserimento lavorativo per gli ospiti delle Comunità Terapeutiche.

«La mozione è nata dopo la lettura di queste proposte, molto concrete, per una riqualificazione di questo sito e lo scopo è quello di cercare di dare un aiuto come amministrazione comunale affinchè il demanio pubblico possa mettere questo bene a disposizione con una vendita che lo rimetta in gioco per una sua qualificazione – ha commentato dopo l’approvazione Guido Bonoldi – Io sono molto contento che tutto il consiglio comunale abbia appoggiato questa mozione».

La stazione delle Bettole quando era in funzione