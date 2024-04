Una targa dedicata a Giacomo Matteotti per celebrare il 25 Aprile a Cazzago Brabbia

Una targa nella nuova piazza di Cazzago Brabbia, di fronte all’ex cooperativa, nello spazio appena rimesso a nuovo con una pavimentazione fatta con ciottoli di fiume (sarisc) e pietra di Luserna.

La dedica è speciale, a Giacomo Matteotti, ucciso 100 anni fa da esponenti del partito fascista e in questi giorni particolarmente d’attualità vista la censura calata come una scure sul discorso di Antonio Scurati in onore proprio del deputato socialista e vietato dalla Rai.

A fare da padrone di casa il sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni, accompagnato dai colleghi di Inarzo Fabrizio Montonati e di Galliate Lombardo Carlo Tibiletti, alla presenza di rappresentanti degli Alpini e della Banda Musicale di Biandronno.

Le orazioni ufficiali sono state tenute da Alberto Tognola (consigliere provinciale A N.P.P.A.) e da Claudio Mezzanzanica (membro del Comitato Provinciale Commemorazione Giacomo Matteotti).