Urta in contromano un’auto e scappa, individuato dalla polizia locale di Saronno

Ha urtato in contromano una porsche che stava procedendo nel regolare senso di direzione ed è poi fuggito senza lasciare i propri estremi per le pratiche assicurative. È successo lo scorso 28 marzo a Saronno lungo via IV Novembre.

A rivolgersi alla polizia locale il proprietario della porsche, che attraverso la video-sorveglianza è riuscito ad ottenere la targa del veicolo che ha provocato l’incidente.