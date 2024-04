Valditara a Varese: “Sì alle scuole estive no alle festività religiose non riconosciute dallo Stato”

C’era anche Giuseppe Valditara sul palco per i festeggiamenti per i 40 anni dalla nascita della Lega Lombarda. Il ministro dell’Istruzione ha esordito con la presentazione del provvedimento “Agenda nord”, un piano di intervento per i ragazzi delle scuole delle periferie del nord Italia. «Parliamo di realtà – ha detto il ministro- dove l’insuccesso e l’abbandono scolastico sono più marcati. I nostri ragazzi al pari di quelli del Mezzogiorno devono avere le stesse possibilità di successo formativo».

Valditara ha annunciato anche il finanziamento di 400 milioni di euro per il cosiddetto “Piano estate” per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e dei figli dei lavoratori che nel periodo estivo hanno problemi concreti quando la scuola chiude.

Infine, il ministro, con riferimento a quanto successo recentemente nel comune di Pioltello, dove una scuola elementare ha chiuso in occasione della festività islamica del Ramadan, ha annunciato che non sarà più possibile chiudere una scuola per una festività non riconosciuta dallo Stato italiano.