Varese tappezzata dalle foto di un giovane, è un mistero

Decine di foto in bianco nero con il volto di un ragazzo sorridente: capelli raccolti, torso nudo. Molte vie di Varese questa mattina, sabato 6 aprile, erano tappezzate dalle immagini di questo ragazzo sconosciuto. Quale sia la ragione di questa “operazione” al momento non è noto.

Difficile che si tratti di qualcuno scomparso: la foto non riporta numeri di telefono o appelli. Uno scherzo? Un matrimonio in vista? Fino a che non sarà chiaro che cosa sta accadendo abbiamo deciso di non pubblicare la foto “in chiaro” del giovane.