VaresèSolidale: sabato 4 maggio torna in san Vittore la grande cena in piazza e arriva la “cena sospesa”

Mancano pochi giorni alla nona edizione “Aggiungi un pasto a Tavola“, la grande cena solidale che regala pasti a chi a fame.grazie a una grande rete di associazioni del terzo settore attive sul territorio varesino, che nell’occasione si uniscono per uno scopo comune.

Saranno proprio le tante Associazioni affiliate a Varesèsolidale a dare vita alla 9° edizione dell’evento, che consiste in una grande cena sul sagrato della basilica di san Vittore, un appuntamento tradizionale di sensibilizzazione ai problemi di disagio riguardanti un sempre maggior numero di famiglie.

La “cena sotto il tendone” è prevista alle 20, e sarà realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero De Filippi, dei Monelli della Motta e degli Alpini. Sarà una cena all’insegna del cibo antispreco, come già successa fatto l’anno scorso: nel menu sono previsti un antipasto con tortino di verdure e salumi misti, pasta pasticciata, e l’ormai tradizionale torta di pane di s.Antonio.

Le modalità di prenotazione prevedono non solo dei punti fisici per prenotare il biglietto della cena – quest’anno alla sede della Croce Rossa di via Dunant, dalle 17.30 alle 19 il martedì e il giovedì, e presso le associazioni aderenti – ma c’è anche una modalità on line, su Evenbrite: il link è qui o attraverso il qr code che si trova sui volantini.

Una modalità che prevede anche un’altra delle novità: la “cena sospesa”, che si può prenotare e lasciare in regalo la cena e l’evento per le famiglie che non se lo possono permettere.

Il ricavato dell’intera iniziativa (Oltre alla cena è prevista anche una lotteria) verrà anche quest’anno devoluto a 5 istituzioni che gratuitamente distribuiscono alimenti a persone bisognose nella città di Varese: più precisamente Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale, Mensa delle Suore della Riparazione.

L’evento si aprirà con la presenza degli stand delle Associazioni in Corso Matteotti nella giornata di Sabato 4 Maggio: dalle 10 alle 17 molte delle circa 60 associazioni partecipanti saranno “in vetrina” in corso Matteotti per far conoscere le loro modalità di aiuto e i loro obiettivi.

L’iniziativa è all’interno del “San Vittore Festival” ed è realizzata grazie a Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Consorzio Centro Commerciale Le Corti.