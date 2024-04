Vasta operazione antidroga dei carabinieri di Perugia, arresti anche a Varese

Un’operazione di ampio respiro contro il traffico di stupefacenti è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Perugia. Il lavoro delle forze dell’ordine è culminato con nell’applicazione di misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Perugia per 24 indagati, ritenuti responsabili di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico, detenzione e spaccio di significative quantità di stupefacenti, soprattutto eroina.

L’azione giudiziaria ha avuto luogo alle prime luci dell’alba, interessando diverse province italiane tra cui Perugia, Caserta, Latina, Arezzo, Lucca, Pisa e Varese, e ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine, inclusi i Carabinieri di Rieti e unità antiterrorismo.

Le indagini, partite nei primi mesi dello scorso anno, sono l’evoluzione di precedenti operazioni che avevano già portato all’arresto di 45 soggetti e al sequestro di 24 kg di eroina e 150.000 euro in contanti nel 2022. Successivamente, l’arresto di tre cittadini nigeriani tra febbraio e marzo 2023 ha permesso di disarticolare una rete di connazionali e italiani capaci di importare ingenti quantità di droga.

La complessità delle operazioni di spaccio emerge dalla descrizione delle tecniche utilizzate dagli indagati per evitare le forze dell’ordine, inclusi linguaggi codificati e metodi di occultamento sofisticati. La base logistica dell’organizzazione si trovava in un’abitazione a Perugia, da dove partivano distribuzioni di stupefacenti verso diverse regioni italiane.

Tra i fatti salienti delle indagini emerge l’uso dei “corrieri ovulatori”, uno dei quali è stato sorpreso con 42 involucri di eroina nello stomaco, e la figura di un “chimico” incaricato di testare la purezza delle droghe. È stato anche rivelato che il canale principale di rifornimento dell’organizzazione si trovava nel nord Europa.

Le indagini hanno portato alla luce collegamenti tra il crimine organizzato nigeriano e la camorra, specificamente con un esponente di vertice del “clan dei casalesi”, anch’esso destinatario di misura cautelare.

Delle misure cautelari decise dal Gip di Perugia, 10 indagati sono stati sottoposti a custodia in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 11 all’obbligo di presentazione. Complessivamente, è stato contestato agli indagati un traffico di circa 250 kg di sostanze stupefacenti, per un valore di mercato stimato in 15 milioni di euro.

Sono state eseguite perquisizioni domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare in una delle abitazioni nella disponibilità degli indagati complessivamente 624 gr di cocaina, 4,7 kg di marijuana e oltre 20.00,00 € in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Per tali fatti sono stati arrestati in flagranza di reato 5 soggetti di origine nigeriana che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Inoltre sono stati sequestrati diversi supporti informatici che saranno oggetto di successivi accertamenti. Dei 24 soggetti destinatari della misura cautelare 4 sono attualmente irreperibili sul territorio nazionale per i quali sono state attivate ricerche anche in ambito internazionale.