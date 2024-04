Ventimila visitatori ai Giardini Estensi per l’edizione 2024 di Agrivarese

Sold out per il ritorno di Agrivarese in città. Sono stati circa 20mila i visitatori provenienti anche dalle altre provincie lombarde e dal vicino Canton Ticino per la decima edizione della fiera dell’agricoltura del Varesotto.

«Grazie ai colori, ai suoni e ai sapori dei produttori varesini, si è registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha espresso un alto gradimento per la formula di un evento che vede la stretta ed efficace sinergia tra istituzioni locali, associazioni di categoria ed operatori economici» sottolinea Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio che ha promosso l’edizione 2024 della manifestazione col Comune di Varese insieme alle associazioni di categoria del comparto agricolo e con il supporto tecnico-organizzativo di Promovarese e Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.

Un’attenzione ai prodotti agricoli di qualità e a km zero degli operatori varesini che va all’insegna di quella sostenibilità posta da Camera di Commercio tra le missioni del suo programma pluriennale 2023-28, con «la conferma di come sia ormai ineludibile il percorrere la strada dell’attenzione a uno sviluppo sostenibile, declinato nei suoi tre elementi: ambientale, economico e sociale».

«Il successo di AgriVarese in Città ha insomma contribuito a valorizzare al meglio le unicità ambientali, culturali e produttive che ci caratterizzano – conclude Vitiello –, aiutando altresì a migliorare la percezione della qualità della vita sul nostro territorio. Un passaggio significativo sulla via di renderlo ancor più attrattivo, in particolare per quelle giovani generazioni che vogliamo possano trovare qui le condizioni per costruirsi un futuro di crescita e sviluppo».