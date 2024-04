Vergiate 2030, “Salviamo i negozi di vicinato”

Vergiate 2030, il gruppo di minoranza guidato da Romano Balzarini, ha presentato un ordine del giorno al prossimo consiglio comunale di Vergiate riguardo la salvaguardia dei negozi di vicinato

«I negozi di vicinato – commenta Balzarini – rappresentano una ricchezza da molti punti di vista. Sono attività al servizio della popolazione, specialmente quella più fragile, anziana o non automunita; contribuiscono a mantenere vivo il tessuto sociale ed economico delle comunità; sono un presidio nelle zone ai confini dei comuni e di aiuto reciproco; creano lavoro e benessere sul territorio comunale.».

«Vediamo – aggiunge il consigliere – che le grandi attività commerciali si stanno espandendo e in particolare l’asse del Sempione. Questo è anche un bene, ma sappiamo che le grandi attività non sorgono in prossimità del tessuto sociale e offrono meno servizi alle fasce più fragili della popolazione, a chi ad esempio non potrebbe neppure arrivare in autonomia, a piedi».

«Oggi – continua Balzarini – abbiamo in generale anche un grande sviluppo dell’e-commerce, in particolare tra le fasce di popolazione giovane e dinamica. Bisogna non si può dimenticare che esso genera ricchezza per lo più lontano dal territorio comunale e ha una potenzialità di desertificazione del tessuto urbano per quanto riguarda le attività commerciali al minuto, con tutto una volta comitato i costi di esercizio non competitivi rispetto all’e-commerce».

«Quindi è opportuno riflettere sul modello di società che pensiamo sia migliore, ovvero se debba sempre e comunque prevalere il mercato con la sua concorrenza spietata o se sia doveroso che le istituzioni pubbliche salvaguardino i servizi a beneficio della collettività. Nel caso mettendo dei freni alle conseguenze di un mercato libero o nell’altro il profilo individuale, ma non per questo necessariamente utile a migliorare benessere sociale».

Il testo dell’ordine del giorno