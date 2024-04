Vikingar, anno sabbatico dopo quasi 30 stagioni. Ma gli over 40 non mollano

La Vikingar è la squadra di basket nata nel 1996 a Cislago dalla volontà di cinque ragazzi dell’epoca che sognavano un team dove dare a tutti la possibilità di giocare e divertirsi in compagnia, senza ambire agli alti livelli. Il nome Vikingar nasce dal fatto che i fondatori avevano la passione per i ben noti guerrieri nordici.

Ad ulteriore conferma, il primo statuto della neonata Vikingar è stato fatto in un locale soprannominata “la taverna dei vichinghi”, che figura anche nel simbolo sociale. Il progetto è piaciuto, tanto che sono 30 anni che i giocatori indossano la maglia dei Vikingar, squadra che è affiliata a Uisp.

«Siamo quelli che hanno più passione che talento – scherza uno dei fondatori, Stefano Morosi –. Quelli che non hanno tempo di dedicare anima e corpo alla pallacanestro ma nei Vikingar trovano comunque la possibilità di divertirsi, stare in compagnia, fare gruppo e bersi una birra dopo l’allenamento».

Lo scorso anno i Vikingar sono arrivati in finale nel campionato di Second League del campionato di basket Uisp e hanno perso all’ultimo scoglio, cosa che ha demoralizzato il gruppo. Quest’anno, a causa della delusione e dello sconforto, la squadra si è un po’ sfaldata e non è riuscita ad iscriversi al campionato. «Ma abbiamo creato dal nulla una squadra di over 40, di “vecchi giovani”. Con questi over 40 cerchiamo di portare avanti lo spirito della Vikingar, e mettere le basi per partire il prossimo anno con il campionato vero e proprio di Uisp over 40 in parallelo al campionato senior».

«Lo scorso anno qualche defezione per impegni lavorativi – aggiunge Marco Grisetti – ci ha costretti ad un anno sabbatico che stiamo usando per provare a reclutare giocatori e un allenatore. Lo scorso anno siamo arrivati in finale senza un allenatore: abbiamo il potenziale ma serve qualcuno che tenga le redini della squadra. L’idea è quella di riuscire a farcela: la volontà di fare la squadra c’è, ci siamo divertiti. Manca la parte pratica».

La società mette a disposizione il profilo instagram, @vikingar96cislago, e la mail della società, vikingarcislago96@gmail.com per giocatori per entrambe le squadre, over40 e senior. Forza, ascolta il Vikingar che è in te e inizia a giocare!