Villa Castelbarco di Casciago esalta la bellezza delle opere di Maria Giovanna Micali

È stata un successo la sfilata svolta nella serata di sabato 20 aprile nella splendida cornice di Villa Castelbarco, sede del comune di Casciago. Al collo e indossate da modelle di ogni età le creazioni artistiche di Maria Giovanna Micali che ha voluto celebrare la natura come forma d’arte primordiale ispirando i sui gioielli all’acqua e microrganismi a partire dalle illustrazioni del biologo naturalista dell’ottocento Ernest Haeckel.

«Con questo evento culturale – afferma Mario Persicone, consigliere comunale ideatore e promotore dell’iniziativa – , abbiamo ottenuto tre risultati: il primo far conoscere le creazioni artistiche di Maria Giovanna Micali, il secondo di valorizzare la donna in ogni sua età con la partecipazione di ragazze e signore residente nel nostro territorio che si sono improvvisate modelle per un giorno dimostrando la loro eleganza e bellezza nello sfilare, e il terzo di far conoscere e valorizzare ancora di più la bellezza architettonica dello scalone e della Sala dei Papi di Villa Castelbarco, un luogo ideale per realizzare eventi come questo. Questo è stato il primo, e non sarà l’ultimo».