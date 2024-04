Virus della Dengue in Lombardia: urgenza su mozione PD respinta in Regione

In una seduta che si è protratta fino a tarda serata, il Consiglio Regionale della Lombardia ha visto la maggioranza di centrodestra respingere l’urgenza su una mozione presentata dal Partito Democratico, mirata a istituire azioni preventive contro l’arrivo del virus della Dengue. La decisione ha sollevato polemiche e preoccupazioni sul piano della salute pubblica e del dibattito politico regionale.

La mozione, firmata dalla consigliera regionale PD Miriam Cominelli e sostenuta dal collega Samuele Astuti, proponeva un piano di disinfestazioni mirate e una campagna di comunicazione per preparare la popolazione alla lotta contro il virus, trasmesso dalle zanzare e considerato un serio rischio per la salute pubblica a seguito del cambiamento climatico.

«L’indifferenza mostrata dalla maggioranza nei confronti delle avvisaglie lanciate dall’OMS e da parte del mondo scientifico sulla possibile diffusione del virus della Dengue in Lombardia rivela una preoccupante inadeguatezza nel distinguere tra le emergenze sanitarie e gli interessi di parte» ha dichiarato Cominelli, evidenziando la responsabilità politica nell’affrontare temi di urgente rilevanza per la comunità.

Astuti ha rincarato la dose, sottolineando la miopia della decisione presa dalla maggioranza: «Ignorare le raccomandazioni della comunità scientifica e ritardare le azioni preventive può avere conseguenze gravi sulla salute dei lombardi. La prevenzione è indifferibile, e la politica deve agire con saggezza e previdenza».

La bocciatura dell’urgenza sulla mozione PD non ferma però la determinazione dell’opposizione, che annuncia di voler riproporre l’iniziativa all’Aula, sperando in una maggiore sensibilità e in un’apertura al dialogo costruttivo per il bene della salute pubblica.

Il dibattito sull’approccio alla Dengue si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulle politiche ambientali e di salute pubblica, con il cambiamento climatico che pone sfide inedite alle comunità locali e richiede risposte coordinate e tempestive da parte delle istituzioni.

L’episodio solleva quindi interrogativi sul ruolo della politica nell’affrontare le emergenze sanitarie e ambientali, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo e basato sul consenso scientifico per proteggere efficacemente la popolazione da minacce globali come il virus della Dengue.