Visura targa auto online: come ottenere informazioni dettagliate in pochi click

La visura targa auto è un documento ufficiale rilasciato direttamente dagli uffici del PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Al suo interno vengono riportate le informazioni giuridico-patrimoniali su un determinato veicolo, che può essere un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, insieme ai dati identificativi sul proprietario del mezzo.

Qual è l’utilità della visura PRA per targa?

La visura PRA è uno strumento molto utile quando si sta valutando l’acquisto di un’auto usata. Eseguendo una ricerca basata sulla targa, infatti, è possibile ricavare diverse informazioni dettagliate sullo stato legale e tecnico del veicolo, riducendo in questo modo il rischio di effettuare acquisti sconsiderati o di essere vittima di truffe. Ma non solo: in caso di sinistro, la visura PRA può essere consultata al fine di ottenere informazioni sul veicolo coinvolto. Questo può semplificare notevolmente il processo di gestione delle assicurazioni e garantire una veloce risoluzione delle questioni legali legate all’incidente.

Ancora prima di procedere all’acquisto di un mezzo, inoltre, è consigliabile verificare l’esistenza di eventuali fermi amministrativi o vincoli legati al veicolo e la visura PRA fornisce proprio tutti questi dati in modo aggiornato e approfondito.

Quali informazioni contiene la visura PRA?

All’interno della visura PRA vengono riportati i dati che seguono, suddivisi in diverse sezioni:

dati anagrafici, ossia nome e cognome, del proprietario del veicolo,

dati anagrafici del conduttore del veicolo, in caso di leasing sul mezzo,

stato giuridico del veicolo, per scoprire se su di esso gravano ipoteche, gravame, vincoli, fermi amministrativi o altre problematiche legali,

dati tecnici del veicolo come il telaio, la cilindrata, la marca, il modello e tutto quello che occorre sapere di un’auto per ricavarne le informazioni di bollo o per fare fronte agli eventuali sinistri.

Come richiedere la visura targa auto online

Poiché il PRA è un registro pubblico, i dati relativi ai veicoli iscritti sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta. La procedura per richiedere e ottenere una visura PRA online è veloce e accessibile a tutti. Visitando il sito www.visureitalia.com, infatti, è possibile richiedere la visura di proprio interesse in pochi semplicissimi click. Nello specifico, per fare la richiesta di una visura per targa bisogna indicare il tipo di veicolo (se auto, moto, camion o rimorchio) e la targa. Se occorre una visura per nominativo, invece, al fine di conoscere tutti i veicoli di proprietà di una persona fisica o giuridica, è necessario specificare se si tratta di persona fisica o ditta/società e inserire il relativo codice fiscale.

Per quali veicoli si può richiedere la visura PRA?

La visura PRA può essere richiesta per tutti i veicoli (auto, moto e rimorchi) che sono stati immatricolati al PRA dopo il 1° ottobre 1993, secondo quanto disciplinato dall’articolo 235 del Codice della Strada, Norme transitorie Titolo III. In caso di veicoli immatricolati prima del 1993, è necessario effettuare una ricerca manuale presso gli archivi cartacei del Pubblico Registro Automobilistico.

D’altra parte, poiché non sono iscritti al PRA, non è possibile richiedere la visura di ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 c.c., veicoli agricoli, autobus, caravan e rimorchi con portata inferiore a 3,5 tonnellate.