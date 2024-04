Volontari puliscono i boschi di Mercallo dagli accampamenti dello spaccio

Una mattina di sole per pulire i boschi di Mercallo e riprendersi quei luoghi da tempo in mano alle gang dello spaccio. È l’iniziativa che il Comune di Mercallo insieme alla Protezione civile ha organizzato domenica 7 aprile, coinvolgendo anche tanti volontari per trascorrere una giornata all’aperto all’insegna della legalità e della tutela dell’ambiente.

Durante la mattinata, infatti, amministratori, volontari e forze dell’ordine hanno smantellato gli accampamenti dove fino a poco fa gli spacciatori bivaccavano e incontravano i loro acquirenti. La banda che controllava la zona è stata debellata alla fine di marzo nel corso di un’operazione dei carabinieri. I rifiuti, però, sono rimasti lì e i mercallesi hanno dovuto riempire diversi carri e bauli per trasportare tutto il materiale raccolto alla piattaforma ecologica.

L’iniziativa è stata resa nota al pubblico in occasione dell’incontro con Pino Vono, autore e ispettore superiore in pensione che per anni ha combattuto la mafia a Catania, organizzato dall’amministrazione comunale venerdì 5 aprile.

«Abbiamo liberato – spiega il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – i nostri boschi dai rifiuti e dai resti degli accampamenti degli spacciatori. In questo modo si sono restituite queste zone ai nostri concittadini, che potranno tornare a frequentarle con più serenità».

