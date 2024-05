28 bambini e 13 adulti intossicati dal cloro in piscina a Milano

Ventotto bambini e tredici adulti intossicati a Milano nella piscina di via Procaccini. Il problema è stato provocato dalla fuoriuscita di una miscela di cloro. (foto Pexels)

In undici (cinque bambini e sei adulti) sono stati trasportati in ospedale con sintomi respiratori. Sul posto un mezzo di coordinamento per le maxi emergenze, un’automedica, un’auto infermieristica e sette ambulanze, insieme a vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile.

Due persone sono stati portate al Buzzi, due al Fatebenefratelli e uno alla clinica De Marchi. Due adulti sono stati portati in codice giallo al Fatebenefratelli, gli altri quattro sono in codice verde.