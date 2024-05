44 anni fa la marcia che diede vita alla Riserva Naturale dello Zingaro in Sicilia

Il 18 maggio 1980 segna un momento fondamentale per la Sicilia, un anniversario che, oggi, dopo 44 anni, ci ricorda un significativo punto di svolta per l’intera isola e la salvaguardia del suo prezioso patrimonio naturale. In quella primavera, duemila persone marciarono per opporsi alla costruzione di una strada tra San Vito Lo Capo e Scopello, contribuendo così alla nascita della Riserva dello Zingaro, istituita il 6 giugno 1981.

Fu la prima riserva naturale in Sicilia, ma non l’ultima. Da quel 18 maggio 1980, si avviò un percorso che portò alla creazione di altre aree protette, invertendo la tendenza alla cementificazione dei luoghi più belli dell’isola.

Oggi, quarantaquattro anni dopo la marcia dello Zingaro, la Sicilia vanta quattro parchi regionali (Etna, Madonie, Nebrodi, Alcantara), un parco nazionale (Pantelleria), 75 riserve naturali e 245 siti di Rete Natura 2000. Ma non solo, la mappa della tutela naturalistica in Sicilia comprende anche sette aree marine protette, tra cui quella delle Egadi, la più grande in Europa, un geoparco UNESCO e 93 geositi.