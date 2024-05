530 partecipanti alla Camminiamo Insieme di Cocquio Trevisago

Il Piede d’Oro sbarca a Cocquio Trevisago nell’ultima domenica di maggio per la 19^ Camminiamo Insieme organizzata dall’Istituto Sacra Famiglia. La manifestazione da sempre ha uno scopo sociale e benefico, è nata infatti per integrare i ragazzi delle scuole con gli ospiti di Sacra Famiglia portatori di disabilità, poi col tempo si è aggiunta la gara competitiva. L’edizione 2023 aveva aperto una raccolta fondi a cui ha contribuito il Piede d’Oro e ha permesso l’acquisto di una carrozzina Jolette per il trasporto di persone diversamente abili in percorsi sconnessi, l’edizione odierna apre il progetto di rinnovo di parte dell’attrezzatura per la riabilitazione nella palestra dell’Istituto.

Grazie a un caldo sole primaverile raro da vedersi quest’anno 530 erano i partecipanti tra cui 40 persone diversamente abili, alcuni in carrozzina, e circa 50 bambini delle scuole di Cocquio, tra loro i rappresentanti del CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che hanno collaborato con l’organizzazione decorando il parco e aiutato alle iscrizioni. Vince la gara Fernando Coltro (Runners Valbossa) regolando Giuseppe Bollini (Circuito Runners), Paolo Ballabio (Casorate), Paolo Negretto (Valbossa) e la coppia dell’Arsaghese Simone Prina e Matteo Parnisari. Tra le donne vince Paola Turriziani (Runners Varese) davanti a Sofia Barbetta (Valbossa), Sabrina Gussoni, Cinzia Lischetti e Antonella Panza). Team Aermacchi vince la classifica dei team davanti a Campus Varese e Runners Valbossa.