A Besozzo in scena Gli amici del teatro di Leggiuno

La compagnia amatoriale porta in scena la nuova commedia divertente con un finale commovente: La Veggia età. Appuntamento per sabato 4 maggio

L’Amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con le due compagnie amatoriali Gli amici del teatro di Leggiuno e La Compagnia dialettale di Bogno, organizza per il mese di maggio due serate di teatro dialettale: sabato 4 e sabato 18 maggio alle ore 21.00 al teatro Duse. Si parte con la storica compagnia “Gli amici del teatro di Leggiuno” e la loro nuova commedia divertente con un finale commovente: La Veggia età.

Dopo una stagione teatrale con le compagnie professioniste e una stagione con spettacoli dedicate alle famiglie e ai bambini, si è deciso di valorizzare l’impegno teatrale amatoriale per due serate all’insegna del divertimento e dell’allegria.

LA VEGGIA ETA’: il protagonista è un ottantenne ancora arzillo e spiritoso, ma a poco a poco, la malattia più temuta della vecchiaia “l’Alzheimer” si insinua in lui. La vicinanza della famiglia e degli amici sarà un supporto fondamentale per vivere più serenamente. Il primo atto si svolge in una piazzetta sulle rive del nostro lago. Nel secondo e terzo atto tutto si dipana nella casa di Noè e di sua moglie Melania, che saranno visitati dai figli Andrea e Giulia e i grandi amici Flora e Camillo, la neo vedova Lisa, l’amico pescatore Leo, la giovane vicina di casa Giovanna, il dottore che lo prende in cura. In scena Guido Brunella, Manuela Cappello, Tiziana Contini, Francangelo Gianella, Rita Contini, Alessandro Grilli, Tiziana Gianella, Giovanni Parmigiani, Alessio Molinari e Desiree Zorzan. Regia: Giovanni Milani.

Per info e prenotazioni tel. 0332/970195-2-229 biblioteca@comune.besozzo.va.it negli orari di

apertura della biblioteca. I biglietti saranno acquistabili direttamente in teatro la sera dello

spettacolo: 12€ intero 10€ ridotto studenti.