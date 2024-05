A Besozzo l’incontro “La proposta europea del PD. Come rendere l’Unione europea più forte”

Intervengono Pierfrancesco Maran, candidato alle europee in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Alessandro Alfieri, senatore PD, capogruppo in Commissione esteri e difesa

“Il Circolo PD Besozzo – Sangiano, in collaborazione con i Circoli di Biandronno, Gavirate, Cocquio Trevisago organizza un incontro informativo sul tema: “La proposta europea del PD. Come rendere l’Unione europea più forte” interverranno Pierfrancesco Maran, candidato alle europee in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Alessandro Alfieri, senatore PD, capogruppo in Commissione esteri e difesa.

L’incontro si svolgerà: domenica 2 giugno alle 20:45, alla Sala Letture della Biblioteca Comunale di Besozzo, via Mazzini, 10.