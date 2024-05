A Brinzio si celebrano i 40 anni del Parco Campo dei Fiori

La rassegna di cinema ambientale “Di terra e di cielo” 2024 accoglie l’evento per i 40 anni del Parco regionale del Campo dei Fiori. Naturalmente a Brinzio, cuore del Parco e da sempre sede dell’Ente.

La serata vedrà la presentazione del libro “IO PARCO – Prima persona plurale” e la proiezione dei minidocumentari “CAMPO DEI FIORI, STORIA ARTE NATURA”, “IO MARGORABBIA”, “ATE DEL CAMPO DEI FIORI”, realizzati con il Progetto Interreg INSUBRIAPARKS.

Un momento di incontro e festa, per conoscere il Parco del Campo dei Fiori e il delicato connubio che nel susseguirsi dei cicli del tempo si è creato tra natura e opera dell’uomo, donandoci quello che è il nostro paesaggio. In questi 40 anni di vita dell’Ente Parco sono state messe in campo competenze per contribuire ad una conservazione qualificata del capitale naturale e delle indubbie valenze paesaggistiche del territorio che l’Ente è chiamato a gestire. Il Parco parla in prima persona a tutti noi, accompagnato dalle belle illustrazioni di Paola Bruni e dall’accurata grafica dell’art director Dario Bevilacqua per un progetto editoriale seguito direttamente da Monica Brenga dell’Ente Parco.

La serata viene arricchita dalla testimonianza di chi il parco lo ha vissuto nei suo molteplici aspetti in questi anni: il regista Eugenio Manghi che fece il primo documentario sul Parco, il naturalista Carlo Morelli che ha collaborato per anni a Esplorandando, prima realtà che si occupava di educazione ambientale attiva con l’Ente sin dal 1991 e nel cui seno sono cresciuti molti professionisti, l’artista Giorgio Vicentini a cui si deve il bellissimo logo del Parco, il Prof Adriano Martinoli che può testimoniare la ricchezza naturale dei nostro territorio.

Presentano la serata il Presidente del Parco Giuseppe Barra e il Direttore Giancarlo Bernasconi.

Sarà allestita un’esposizione delle foto di Armando Botelli utilizzate nel libro.

Segue un rinfresco per gli ospiti.

I presenti saranno omaggiati del libro.

Ingresso libero.