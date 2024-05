A Busto Arsizio arriva “The Big one”, festa per giovani e famiglie al Parco De Curtis

Sabato 18 maggio dalle 18 alle 23 è in programma “The Big one”, festa per giovani e famiglie organizzata nell’ambito del progetto “BA_Trainspotting”

Sabato 18 maggio dalle 18 alle 23 al Parco De Curtis del rione sant’Anna di Busto Arsizio è in programma “The Big one”, festa per giovani e famiglie organizzata nell’ambito di “BA_Trainspotting”, il progetto realizzato dalla cordata composta dal Comune di Busto Arsizio (ente capofila), di Marnate e Fagnano Olona, dal Centro per l’impiego di Varese, da Fondazione Exodus, Cooperativa Davide Onlus, Cooperativa Elaborando, Cooperativa Totem e Cooperativa Centro Terapia dell’Adolescenza.

L’evento, il primo di tre, propone una ricca offerta di musica, divertimento e condivisione, e sarà l’occasione per approfondire le offerte dedicate ai giovani organizzate dal territorio.

Una serata dedicata ai più giovani e al quartiere che ospita l’evento. Una manifestazione gratuita per stare insieme e condividere uno spazio, quello appunto del Parco De Curtis di recente inaugurato, che possa essere pensato e vissuto come un luogo di festa ed aggregazione, per i ragazzi ma anche per tutte le età.

La serata musicale sarà aperta dallo special guest Damo Neversleep , seguito da Dosky La Suite, Coki Benz, Delli, Carlero Sick, Sokol, Ema libe con il suo DJ set. Alla fine delle esibizioni gli stessi artisti saranno la giuria per un contest di musica Rap dedicato ai giovani: per partecipare al contest è necessaria l’iscrizione alla mail batrainspotting185@gmail.com

Sarà presente lo Street food “Primo fritto”, un’attività di commercio ambulante, con la somministrazione di prodotti fritti (in particolare panzerotti e frittelle). Si tratta di un progetto a cura della cooperativa sociale 4Exodus che sperimenta un modello innovativo di social business, offrendo opportunità concrete di reinserimento lavorativo a soggetti svantaggiati. Il lavoro come obiettivo prioritario, ma anche strumento per la creazione di legami, senso di appartenenza alla comunità, identità sociale.

La Ba_Trainspotting Agency, coordinata da Cooperativa Davide Onlus, sarà presente con il suo team di giovani creativi provenienti da alcune scuole secondarie di secondo grado del territorio, che faranno riprese e interviste per documentare l’evento al fine di creare post per il canale Instagram ba_trainspotting, aperto per veicolare le iniziative, i messaggi e le offerte destinate ai giovani.

Sarà presente anche lo stand dell’Informagiovani promosso dal progetto “Fili urbani, connettere la città”, curato dagli operatori delle cooperative Elaborando, Naturart, Villaggio in città, Fondazione Pime e 26per1.

L’Informagiovani è un servizio gratuito che aiuta i giovani dai 14 ai 35 anni a comprendere cosa cercano, a scoprire quali sono le proprie aspirazioni più profonde e a dar loro gli strumenti per raggiungerle: una bussola nell’esplorazione di diversi percorsi, da quelli più semplici a quelli più complessi, da quelli più concreti a quelli più astratti. Sentire, pensare, viaggiare, lavorare, studiare, trovare casa, gestire la tua economia, approfondire la crescita emotiva e affettiva, essere attivo per la città e la società, realizzarsi, scoprire come affinare le proprie capacità e passioni: insomma, vivere pienamente le opportunità che esistono ma che spesso sono difficili da vedere qui in città. Informagiovani vuole anche essere uno spazio di incontro con altri giovani per scambiarsi idee ed emozioni, condividere problemi e cercare soluzioni mettendo in circolo energie, passioni e competenze.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.