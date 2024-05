A Cadegliano Viconago “Come un albero e la luna” con il Teatro dell’Ortica

Appuntamento con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi 2024” a Cadegliano Viconago, casa del Teatro Blu. Domenica 9 giugno al teatro di Arbizzo la compagnia Teatro dell’Ortica di Genova metterà in scena lo spettacolo “Come un albero e la luna”.

Di e con Ilaria Piaggesi

Scene e tecnica Davide Aloi

La scena si svolge negli anni ’90. La protagonista è Giulia, una giovane ragazza proveniente da una famiglia benestante che vuole ribellarsi alle ipocrisie del mondo adulto. Vuole essere diversa da quegli adulti che pensano di sapere tutto, che vogliono imporre la loro visione del mondo su tutti, anche su di lei. Una sera, durante una cena di famiglia Giulia litiga con i genitori, i quali non prendono sul serio molte delle idee della ragazza.

Furibonda, Giulia prende poche cose e scappa nella foresta di sequoie vicino a casa sua. Viene seguita dalla sorella Viola, che la guarda salire per più di 100 metri su una delle sequoie. Lì rimarrà più a lungo del previsto, mossa prima dalla rabbia e dal rancore, poi dal desiderio di fare qualcosa per il mondo. Scoprirà le battaglie degli attivisti per l’ambiente, il valore della resistenza, l’importanza delle proprie posizioni e l’importanza di “stare”, capacità insita nella natura.

Giulia è un’adolescente, testarda, idealista, vuole che gli adulti abbiano più rispetto per la natura, che cambino le loro idee e che si rendano conto che le azioni di tutti possono fare la differenza. All’inizio della vicenda è caratterizzata da una forte volontà, dalla durezza di chi difende a spada tratta un’opinione, ma anche dalla poca consapevolezza di sé, del suo rapporto con le proprie idee. Passerà molti giorni sull’albero e alla fine di questa avventura sarà più pacata ma anche più salda nelle sue convinzioni. Crescerà grazie alle esperienze che farà sulla sequoia, che chiamerà Moon, e su quanto la natura può insegnare.

Giulia e Moon svilupperanno un rapporto di sorellanza. Da estranee, diventeranno una indispensabile all’altra.