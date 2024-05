A Cardano al Campo il X Memorial Luara Prati, la corsa di 5 Km in ricordo della sindaca

Appuntamento per venerdì 7 giugno alle 20 e 30 per la corsa aperta a tutti e in ricordo della sindaca e del suo impegno per la comunità

Cardano al Campo (VA) ospiterà il X Memorial Laura Prati, una corsa podistica di 5 km aperta a tutti, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche C.C.Cardanese e Atl. Casorate in ricordo della sindaca morta nel luglio del 2003. La corsa, giunta alla sua decima edizione, rappresenta un modo per ricordare Laura Prati e il suo impegno nella comunità, unendo sport e solidarietà in una serata di festa e condivisione.

La partenza è prevista per venerdì 7 giugno 2024 alle ore 20:30 da Via Milano e promette di essere un’occasione non solo per gli amanti della corsa, ma anche per chi desidera sostenere una nobile causa.

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Cooperativa di Maddalena. Questa Cooperativa Sociale Onlus si dedica alla creazione di opportunità di occupazione, qualificazione professionale e inclusione sociale per persone con disabilità intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio sociale. La cooperativa opera in linea con i valori di ANFFAS, promuovendo i principi di uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, diritto di scelta, partecipazione e cittadinanza.

Tutti sono invitati a partecipare, sia come corridori che come sostenitori, per contribuire a questa importante causa sociale.

Il regolamento, gli orari e tutte le informazioni per partecipare sono pubblicate sul sito: www.atletica casorate.it