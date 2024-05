A Casorate Sempione la “Festa Insieme” della cooperativa sociale Il Seme

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 presso l’area feste di via Roma, un’occasione per trascorrere due giornate spensierate all’insegna del divertimento e della convivialità

Il Seme Società Cooperativa Sociale invita tutti a partecipare alla grande “Festa Insieme” che si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 presso l’area feste di Casorate Sempione (Va) in via Roma 100.

Sarà un’occasione per trascorrere due giornate spensierate all’insegna del divertimento e della convivialità.

Si partirà sabato pomeriggio, alle ore 15, con giochi e intrattenimenti per i più piccoli. Ma anche gli adulti potranno divertirsi con momenti pensati appositamente per loro. Come in ogni festa che si rispetti, non mancherà certo il buon cibo: potrete gustare piatti succulenti preparati con cura dai nostri “chef”, che vi delizieranno con sapori autentici e genuini.

E per chi ama ballare e divertirsi fino a tarda notte? Beh, non potrà resistere alla musica che accompagnerà le due serate: ci muoveremo insieme al ritmo di brani che faranno vibrare i vostri cuori e vi faranno scatenare sulla pista da ballo.

Vi aspettiamo numerosi per vivere queste due giornate di festa insieme a tutti gli amici della cooperativa.

Non mancate, sarà un’occasione da non perdere!

Il programma dettagliato lo trovate nella brochure qui sotto o al seguente link: https://bit.ly/festainSiEME24