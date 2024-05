A Castellanza la XXX Mostra Bonsai a cura degli Amici del Bonsai

I bonsai si mettono in mostra nel week-end del 25 e 26 Maggio nelle sale espositive di Villa Pomini a Castellanza.

Si inaugura, infatti, Sabato 25 Maggio alle ore 14.30, la XXX Mostra Bonsai a cura degli Amici del Bonsai – Castellanza con il patrocinio della Città di Castellanza, dell’UBI Unione Bonsaisti Italiani e del Coordinamento Bonsai Piemonte-Lombardia.

«L’Associazione Amici del Bonsai è ormai una presenza storica nel nostro territorio,- afferma il Vice Sindaco Cristina Borroni – ringrazio i volontari per l’ attenzione, la presenza e la disponibilità a collaborare che hanno sempre dimostrato nell’organizzazione

di diverse iniziative per la città».

«La Mostra– ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – si distingue per la bellezza degli esemplari e per la raffinatezza dell’allestimento. Le sale di Villa Pomini sono come trasfigurate dall’incontro con una

natura plasmata dalle mani sapienti dell’uomo. Il pubblico, sempre numeroso, premia ogni anno questo progetto espositivo. Anche per questo motivo ringrazio gli organizzatori per aver condiviso e accettato la sfida di ampliare i giorni di visita e le proposte legate alla rassegna. Auguro alla XXX edizione della Mostra Bonsai di raccogliere tutta l’attenzione

che si merita da parte della città e del suo territorio di riferimento».

L’appuntamento annuale è giunto quest’anno alla trentesima edizione e per festeggiare il traguardo, oltre ad ammirare i migliori esemplari coltivati con cura dai soci, sarà possibile scambiare bonsai, erbe di compagnia, vasi, tavolini e terrari.

La rassegna sarà aperta con i seguenti orari: sabato dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,30. L’ingresso alla mostra è libero. Un’occasione per avvicinarsi all’arte giapponese, non solo attraverso i popolari alberi in

miniatura, ma anche mediante due laboratori che avranno il seguente programma:

Sabato 25 Maggio

– 15.00-18.00: Laboratorio di shitakusa (costo 15€ per i materiali; massimo 10 iscritti). I partecipanti impareranno a realizzare uno shitakusa ovvero “erba di compagnia”. Si tratta di quell’elemento di accompagnamento utilizzato nell’esposizione del

bonsai che aiuta l’osservatore ad evocare un paesaggio o sentire il profumo della stagione. A cura di Ottorino Damonte.

Domenica 26 Maggio

– 10.00-12.00: Laboratorio di origami (costo 5€; massimo 12 iscritti) Con il termine origami (dal giapponese, oru piegare e kami carta) si intende l'arte di piegare la carta. Imparando pochi tipi di piegature, ma combinate in un'infinita varietà di

modi, si possono creare modelli anche estremamente complessi. A cura di Daniela Ghisolfi.

Gli Amici del Bonsai sono un’associazione senza fini di lucro fondata più di trent’anni fa, nel 1992, da un gruppo di amici per condividere una passione in comune: il bonsai. Lo scopo è quello di diffondere e valorizzare questa antica arte e a tal fine il club organizza mostre, corsi per principianti ed incontri durante i quali vengono affrontate varie tematiche inerenti questo affascinante mondo. Due volte al mese l’associazione propone serate di approfondimento delle tecniche di coltivazione e di impostazione dei bonsai. Gli incontri si tengono presso il Centro Civico di Castellanza, piazza Soldini 8, il secondo e il

quarto martedì di ogni mese alle ore 20,45.

Per informazioni: 333.4357877.