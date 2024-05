A cena con il dottore: il Centro Baroncini lancia due nuovi appuntamenti imperdibili

Forti del successo maturato con l’esperienza delle precedenti edizioni il Centro Medico Baroncini di Sesto Calende ha in programma due nuovi appuntamenti dell’evento “A cena con il dottore”, un format che avvicina il pubblico ad argomenti medici ma non necessariamente riguardanti patologie.

Le date da segnarenel calendario sono quelle di giovedì 9 maggio 2024 alle ore 20.00 presso l’osteria Da Bruno in via Piave 43 ad Azzate e mercoledì 12 giugno alle ore 19.45 presso Il Sole di Ranco in piazza Venezia 5 a Ranco.

Come sempre, non si tratta solo di una cena in location particolarmente suggestive e dove il buon cibo si associa a un ambiente gradevole, ma un nuovo modo per apprendere in maniera rilassata e piacevole informazioni medico scientifiche utili a condurre un tenore di vita migliore. Non temi necessariamente volti a risolvere patologie, quindi anche il punto di partenza non è sempre e solo una malattia, ma il miglioramento e l’ottimizzazione di un comportamento o condizione dell’organismo che può essere sollecitata al meglio.

Questo lo scopo delle cene organizzate da Centro Baroncini: dare informazione e, soprattutto, fare prevenzione. Relatori i medici del team Centro Baroncini che propongono argomenti e materie di grande interesse. I prossimi temi saranno improntati sul connubio tra medicina estetica, alimentazione e movimento e un successivo sarà dedicato all’importanza dell’utilizzo dell’ozono in campo medico. Impossibile mancare.

La prenotazione è obbligatoria presso la segreteria del Centro Baroncini in via Carlo Cattaneo 3 a Sesto Calende, chiamando il numero 0331 958570 – 0331 921345

segreteria@centrobaroncini.it.

