A Gallarate arriva Il Pimpa, il clown di guerra racconta agli scout il suo impegno per i bambini

Prosegue in questa settimana il percorso di incontri e iniziative aperti alla città per celebrare i cento anni di scautismo a Gallarate.

E questa settimana arriva il clown di guerra Marco Rodari, nome d’arte “Claun Il Pimpa”: il titolo della serata “È la forza del sogno!” , è in programma mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 20.30 all’Istituto Sacro Cuore.

Passato anche dalla Siria, da Gaza e dall’Ucraina, Il Pimpa offrirà una testimonianza sull’esperienza di volontariato che lo ha portato a prendersi cura, attraverso l’arte della clownerie, dei bambini che hanno subito traumi in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Un modo che ha scelto per alimentare con forza il suo sogno di pace.

I momenti del weekend

I festeggiamenti continueranno poi nelle giornate di sabato 18 e domenica 19.

Sabato 18 lo scautismo siracconterà alla città attraverso una mostra fotografica (100 foto per 100 anni, nella Chiesa di San

Pietro, dalle 9.00 alle 20.00) che ripercorrerà la storia dello scautismo gallaratese. Ma ci sarà anche una dimostrazione di tecniche e costruzioni che i ragazzi utilizzano nel corso delle attività scout (Pali, corde, squadriglie all’opera), in Piazza Libertà dalle 15.00 alle 19.00, solo in caso di condizioni meteorologiche favorevoli.

Domenica sarà invece il giorno della festa di compleanno che inizierà con la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di S. Maria Assunta alle 11.30 e proseguirà con il pranzo al centro della Gioventù insieme a scout di ieri e di oggi, famiglie e curiosi (maggiori dettagli per la partecipazione sui canali social del gruppo scout)

Le altre iniziative previste per il centenario degli scout di Gallarate

Il percorso proseguirà poi tra settembre e dicembre 2024, con ulteriori iniziative, sempre rivolte alla città e a chi nel territorio si occupa di educazione:

– AQUILE RANDAGE: CREDERE, DISOBBEDIRE RESISTERE, in programma il 21 settembre 2024 alle ore 17.00, un monologo teatrale che racconta una storia vera, di giovani scout, che nel ventennio fascista, quando tutto sembrava perduto, decisero di non abbassare la testa e dare il loro contributo alla resistenza al fascismo

– QUALI SOGNI PER L’EDUCAZIONE DI OGGI? in programma ad ottobre in cui dialogheremo con Alberto Pellai sui temi educativi che oggi sono rilevanti nell’educazione di bambini, ragazzi e giovani;

– DAL FALLIMENTO AD UN NUOVO SOGNO, in programma il 14 novembre 2024 alle ore 21.30 in cui don Claudio Burgio offrirà la sua riflessione sul tema del ruolo degli adulti nell’accompagnare ragazzi e giovani al superamento dei possibili fallimenti che si possono sperimentare nella quotidianità della vita

Un secolo di scout a Gallarate: “Solo chi sogna cammina cento anni”

“Solo chi sogna cammina 100 anni” è il motto scelto per sottolineare come la capacità di sognare sia fondamentale in ambito educativo per fare in modo che i ragazzi possano guardare con fiducia al proprio futuro. Il logo che lo accompagna è stato realizzato direttamente dai

ragazzi.

Il Gruppo scout AGESCI Gallarate 1 (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) è una realtà educativa della città di Gallarate che offre a bambini, ragazzi e giovani del nostro territorio, nella fascia di età dagli 8 ai 21 anni, una proposta per il tempo libero e l’attività extra-scolastica che si articola secondo i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell nel 1907 e adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale di oggi. Il metodo scout attribuisce importanza a tutte le componenti essenziali della persona, sforzandosi di

aiutarla a svilupparle e a crescere in armonia, in un cammino attento all’individualità di ciascuno.

La storia del gruppo, narrata alla città da Mariano Sinisi (autore dei libri Passa la Gioventù: storia dello scautismo a Gallarate e Manuale per Lupetti Dentro) in dialogo con il giornalista Roberto Morandi durante l’incontro avvenuto lo scorso 19 aprile presso la sala Martignoni ne ha permesso di tracciare il forte legame che la lega alle vicende della nostra città e al suo sviluppo sociale ed economico, partendo dal dopoguerra fin ad arrivare ai giorni nostri.

Una storia iniziata nel lontano 1924 e che continua oggi coinvolgendo circa 80 ragazzi e 20 capi responsabili che offrono il loro impegno gratuito e volontario. Il percorso di questi festeggiamenti desidera rafforzare sempre più il legame del Gruppo scout con la città e di far conoscere questa realtà anche a tutti coloro che non hanno avuto occasione di entrare in contatto con questa realtà. Nell’augurio che questa festa possa essere davvero condivisa la città di cui il gruppo si è sempre sentito parte viva in questi 100 anni.