A Gallarate tre giorni con Urban Lake Street Food in piazza Garibaldi

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio torna a Gallarate la carovana colorata di Urban Lake Street Food Festival. Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato.

Un evento a cura di Chocolat Pubblicità patrocinato dal Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività Economiche, realizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa e NAGA.

Classici italiani e cucina dal mondo: tutti i truck di Urban Street Food

Saranno 21 gli stand, tra punti beverage e food truck, veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e live. Senza ombra di dubbio la miglior selezione che si possa trovare in un solo evento, i food truck più amati e seguiti su tutto il territorio nazionale riparte da Gallarate per aprire la stagione 2024.

Partiamo con un viaggio tra i sapori della cucina nostrana con la nuovissima Straccotteria che saprà farvi innamorare a prima vista e il Calabriotto che porta in piazza i sapori decisi della Calabria. Poi l’intramontabile e sempre più introvabile Gnoko on the Road, con il miglior gnocco fritto emiliano su ruota, andando diretti in Sicilia con i fantastici cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana, gli arancini di Wonderfood e il pane cunzato di Ape Bedda.

Si passa poi alle specialità tipiche pugliesi e abruzzesi con le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food e gli hamburger di chianina toscana di Billi’s, passando per il Piemonte con Quality Food e arrivando in Campania con la vera pizza fritta napoletana di Nanninella. Dopo qualche anno di assenza dalle piazze, torna anche Pirate On the Road con i suoi croccanti coni di pesce fritto.

Non possono certo mancare anche truck di cucina etnica come Awakte Zaperoco con la sua coloratissima cucina Messicana, Picanhas Cube il vincitore indiscusso di Street Food Battle e la cucina peruviana di El Panchito, passando per gli USA con gli hot dog, le ribs e le chiken wings di Truck & Roll per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos. Il tutto naturalmente sempre accompagnato delle “bionde” di Bavarese Prost Fest e da un truck a tutto spritz per i vostri aperitivi.

La grande musica di Urban Lake Street Food a Gallarate

Urban Lake Street Food non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi.

Si parte venerdì 24 dalle ore 18.00 in compagnia di Gerry Dj e a seguire si balla con Bonfanti Dj sul tetto di un camion Scania.

Sabato 25 è la volta della Roller Dance anni ’70 e ’80 alle 18.00 e a partire dalle 21.00 si balla con il Dj set di Lorenzo Poletti, mentre domenica 26 sarà tempo della incantevole voce e chitarra di Martina Zaghi con due appuntamento alle 13.00 e alle 18.00 mentre dalle 21.00 si torna a ballare con Sanso Dj.

Un grazie speciale anche a Concessionaria Martignoni, partner della manifestazione.

Dove:

Gallarate (VA), Piazza Garibaldi

Orari:

Venerdì 24 dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 25 dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 26 dalle 11.00 alle 23.00

Parcheggi consigliati:

Autosilo Piazzale Europa a 200mt

Seprio Park: Via Bonomi, Gallarate (VA) – 310 posti auto coperti – Orario: h24

Area Mercato: Via Torino-Via De Magri, Gallarate (VA) escluso sabato – Gratuito

Metro Park: Viale Milano Gallarate (VA) – Gratuito

Per maggiori informazioni:

Pagina IG

Pagina FB