A Gazzada Schianno torna “Musica in Villa” con tanti appuntamenti

Festeggia l’edizione numero 47 la stagione di “Musica in Villa”, dedicata quest’anno alla memoria di Massimo Pella, scomparso dieci anni fa, già presidente degli Amici della Lirica e direttore artistico, dal 1989 al 2009 di “Musica in Villa” al fianco di Angelo Carabelli. Un grande appassionato che, come lo ha definito l’amico Davide Ielmini, «somigliava a un “Maigret della Musica”, tanta era la sua voglia di ascoltare e capire».

Ricco come sempre il carnet di proposte, con ben 13 concerti e due eventi fuori programma, e partenza venerdì 7 giugno con un omaggio alla musica del ‘900 e al folklore. “Musica in Villa” è una rassegna simbolo per la provincia di Varese, seguita ogni anno da migliaia di persone grazie alla suggestione del luogo, la settecentesca villa del nobile Guido Cagnola a Gazzada Schianno, e alla qualità delle proposte. Che, come ogni anno, cercano di accontentare i diversi gusti del pubblico attraverso un itinerario culturale capace di attraversare generi quali la musica d’arte, i grandi classici, gli strumenti solisti, il jazz, il repertorio sinfonico, con protagonisti di primo piano in ogni disciplina.

In prima linea, come sempre, tra gli organizzatori spiccano la Pro Loco, Villa Cagnola e il comune di Gazzada Schianno, oltre a una ricca partecipazione di sponsor privati. “Musica in villa” ha visto nel corso della sua storia alternarsi solisti di vaglia, da Ottavio Dantone ad Antonio Ballista, da Mauro Rossi e Mario Brunello a Giuliano Carmignola, allo straordinario Stefano Bollani, prestigiosi direttori d’orchestra quali Diego Fasolis, Pietro Borgonovo o Stefano Montanari, gruppi noti a livello mondiale come il Buena Vista Social Club, ma anche comici prestati alla musica seria come Enzo Iacchetti, con il suo disco dedicato a Giorgio Gaber, Gerry Scotti e i Fichi d’India, voci recitanti di un trionfale “Pierino e il lupo” di Prokof’ev, Enrico Beruschi con il pianista Carlo Balzaretti, il violinista Sergej Krilov o il compositore argentino Luis Bacalov.

«Nomi che ci rendono orgogliosi e ci spronano a continuare, per garantire al nostro pubblico gli appuntamenti estivi “sotto il portico”, dice il Presidente della Pro Loco di Gazzada-Schianno, dottor Angelo Carabelli, che ricorda anche il notevole aiuto che a “Musica in Villa” fornisce da sempre la famiglia De Molli, con l’indimenticabile figura di Romeo De Molli, grande appassionato di jazz. Il palco sarà montato nel porticato della villa, dotato di una straordinaria acustica, in modo da garantire il concerto anche in caso di maltempo. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21. Anche quest’anno i grandi nomi non mancano, con la presenza per esempio di due straordinari violinisti, l’habitué Giuliano Carmignola, tra i più importanti interpreti del Barocco, e il vincitore del prestigioso “Premio Paganini” 2023, Simon Zhu, allievo tra gli altri di Salvatore Accardo.

Una delle caratteristiche delle stagioni degli ultimi anni è la possibilità data ai giovani di esprimersi attraverso la musica. Ecco allora il concerto fuori programma di mercoledì 12 giugno, che vedrà sul palco l’Orchestra e il Coro del Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese diretti da Carlo De Martini e Gabriele Conti, con un programma che comprende tra gli altri brani di Bach, Haendel, Haydn e Pärt. Il secondo spettacolo fuori programma, di domenica 29 settembre, riguarderà la Ventottesima Rassegna Bandistica, con i Corpi musicali “Giuseppe Garibaldi” di San Fermo della Battaglia, di Brenno Useria e la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago.

LE PROPOSTE

Apertura venerdì 7 giugno con “La malìa del folklore”, ospite l’Ensemble900 diretto da Francesco Bossaglia, impegnato in “Ins Wasser”, di Carlo Ciceri, e nei celebri “Folks Songs” di Luciano Berio, tra le sue opere più originali. Venerdì 14 giugno, invece, spazio al Complesso di ottoni “Brassband96” diretto da Gianmario Bonino, con musiche di vari autori tra cui spiccano Rossini, Elgar e Gustav Holst. La Canzone del ‘900, invece, sarà protagonista sabato 22 giugno, grazie alla presenza di un formidabile crooner, il francese Jean-Jacques De Launay, accompagnato da Giovanni Baglioni al sax, Nicola Delle Luche violino solista, con la direzione di Alessandro Bartolozzi.

Sabato 29 giugno, uno degli eventi clou della stagione, con la presenza del celebre violinista Giuliano Carmignola, habitué di Villa Cagnola, accompagnato da I Cameristi del Verbano in un programma interamente dedicato a Mozart, con la perla del Concerto in sol maggiore K 216 per violino e orchestra. Domenica 7 luglio, sarà la volta de Le Voci di Genova, con Serena Spedicato, canto e voce narrante, Vince Abbracciante, fisarmonica, Nando Di Modugno, chitarra, Giorgio Vendola, contrabbasso e Osvaldo Pilego autore dei testi. In programma una carrellata di canzoni dei cantautori legati alla città della Lanterna, da Tenco a De André, Lauzi e Fossati.

Il primo appuntamento con la grande orchestra avverrà invece sabato 13 luglio, con la presenza dei “Virtuosi italiani” diretti da Pietro Borgonovo, impegnati nella splendida Prima Sinfonia “Il Titano” di Gustav Mahler. Ludwig Van Beethoven e la sua Quarta Sinfonia sarà il protagonista del concerto di mercoledì 17 luglio, con l’orchestra dei “Pomeriggi Musicali, con alla testa il giovane e promettente direttore Nicolò Jacopo Suppa.

“Un viaggio nel cinema” è il titolo della serata di sabato 20 luglio, quando il pianista Marco Cadario, il soprano Antonella Romanazzi e l’Orchestra “Antonio Vivaldi” di Sondrio diretta da Ernesto Colombo, eseguiranno brani tratti da celebri film e composti da importanti autori, da Nino Rota a Ennio Morricone e John Williams. Appuntamento all’opera venerdì 26 luglio, con la deliziosa “Rita” di Gaetano Donizetti, interpretata dall’Ensemble strumentale Ticino Musica diretto da Umberto Finazzi, con l’attore Massimiliano Zampetti e la regia di Daniele Piscopo.

Un graditissimo ritorno è quello del Quintetto Bislacco, ospite di “Musica in Villa” domenica 28 luglio, con un programma senza confini che spazia da Mozart ai Cugini di Campagna, passando per Bach, Beethoven, Strauss e Charlie Parker.

Venerdì 2 agosto spazio alla Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal colonnello Leonardo Laserra Ingrosso (ingresso libero), mentre domenica 4 agosto ci sarà l’attesissimo concerto di Simon Zhu, che omaggerà l’arte di Ezio Bosso con il Concerto n. 1 per violino e orchestra “EsoConcerto” assieme all’Orchestra Bottesini di Crema diretta da Enrico Fagone. L’ultima data di “Musica in Villa” prima del fuori programma bandistico di settembre, sarà domenica 11 agosto, con un concerto tutto al femminile, con l’Orchestra della Svizzera Italiana diretta dalla coreana Holly Hyun Choe e la trombettista francese Lucienne Renaudin Vary, impegnate in brani di Hummel, Oscher e nella Sinfonia n.1 di Georges Bizet, di rara esecuzione.

Info

Il biglietto di ingresso ai singoli concerti costa 15 euro (ridotto 10 euro). Gli organizzatori assicurano l’esecuzione dei concerti anche in caso di maltempo. Il bar di Villa Cagnola è disponibile durante tutte le serate dei concerti a partire dalle ore 18. Fino al 30 settembre 2023, il pubblico di “Musica in villa”, grazie a una speciale convenzione con alcuni alberghi, potrà ottenere, presentando il biglietto di un concerto assieme al programma di sala, uno sconto del 10 per cento sui pernottamenti offerti dagli esercizi aderenti all’iniziativa. Inoltre, grazie alla collaborazione con alcuni ristoranti, con le stesse modalità si potrà ottenere il 10 per cento di sconto sui menù. Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente presentare al ristoratore convenzionato un biglietto del concerto insieme a un programma di sala.

Per maggiori informazioni: Segreteria organizzativa, tel. 0332 – 875172 dalle ore 9 alle 14. info@prolocogazzadaschianno.it