A Ispra arriva il Teatro Blu con “Eva, diario di una costola”

Per la rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi 2024”, l’appunatmento è per venerdì 31 maggio alla piazzetta Ferrario

Il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi 2024” va in scena a Ispra. Appuntamento per venerdì 31 maggio alla piazzetta Ferrario per lo spettacolo “Eva, diario di una costola”

Di e con Rita Pelusio e Marta Pistocchi (violino)

Regia Marco Rampoldi

Drammaturgia e testi Rita Pelusio,

Marianna Stefanucci, Alessandra Faiella

e Riccardo Piferi

Produzione PEM Habitat Teatrali

”Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull’uomo che si addormentò.

Poi prese una costola di lui e rimise la carne al posto d’essa.

Con la costola che aveva tolto all’uomo Dio creò una donna.

Poi diede questo comando: potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell’albero della co

noscenza del bene e del male non devi mangiare mai”

Come prosegue la storia lo sappiamo.

Eva si nutre del frutto proibito della conoscenza rinunciando così al Paradiso.

Perché l’ha fatto?

Questo spettacolo è un elogio alla disobbedienza femminile.

Eva è voce in assoluto, riflette e pone domande giorno dopo giorno.

È voce che nomina per poter conoscere.

È voce che si sospende nel vuoto, che resta in attesa.

È voce che non si accontenta.

Si interroga sul destino delle donne che verranno dopo di lei.

E a queste domande delicate ed ingenue rispondono icone femminili contemporanee nate dall’ir

riverente fantasia di Rita Pelusio.

È un monologo delicato, spietato, comico e autentico accompagnato dalle note della violinista

Marta Pistocchi che lo avvolge in una nuvola sonora.

E poi ci sono tantissime mele.

Al pubblico la scelta.